Баскетболистка Смилдзиня-Будовска принята в Зал славы FIBA

Многолетняя участница команды мастеров рижского ТТТ и сборной Латвии по баскетболу, а также центровой игрок сборной СССР Скайдрите Смилдзиня-Будовска будет принята в Зал славы Международной федерации баскетбола (FIBA), сообщил Латвийский баскетбольный союз (ЛБС).
🏆 14. septembrī īpašā ceremonijā Singapūrā FIBA Slavas zālē tiks uzņemta ilggadējā Rīgas TTT meistarkomandas un Latvijas izlases, kā arī PSRS izlases centra spēlētājaa Skaidrīte Smildziņa-Budovska.— Latvijas Basketbola savienība (@basketbols) April 30, 2024
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Торжественная церемония состоится 14 сентября в Сингапуре. На этой церемонии в Зал славы будут приняты также такие известные спортсмены, как американец Реджи Миллер, серб Предраг Стоякович, хорватка Данира Накич-Билич, новозеландец Кирк Пенни и др.
"Я очень польщена, что меня помнят, хотя с окончания моей карьеры баскетболистки прошло много времени, - сказала Смилдзиня-Будовска.
Она отметила, что еще не знает, сможет ли присутствовать на церемонии в Сингапуре, но это высокая оценка не только для нее, но для всей команды ТТТ ее поколения и всего латвийского баскетбола.
Родившая в 1943 году Смилдзиня-Будовска уже в 16 лет стала звездой женского баскетбола. Летом 1959 года в Москве состоялся чемпионат мира, и главный тренер сборной СССР Стяпас Бутаутас включил в состав команды талантливую латвийскую спортсменку, которая помогла сборной завоевать чемпионский титул.
На чемпионатах мира Смилдзиня-Будовска завоевала три золотые медали, а на чемпионатах Европы - пять. С командой ТТТ она 11 раз выигрывала Кубок европейских чемпионов.
В основной состав Зала славы FIBA, основанного в 2007 году, вошла и двукратная олимпийская, трехкратная чемпионка мира и десятикратная чемпионка Европы, а также двенадцатикратная обладательница Кубка Европы Ульяна Семенова. В 2017 году в Зал славы FIBA был принят чемпион мира и двукратный чемпион Европы Валдис Валтерс.
На сегодня в категории игроков в Зал славы FIBA приняты 66 спортсменов и 30 спортсменок.
В тренерской категории приняты 37 человек, в том числе Александр Гомельский, который первые 12 лет своей карьеры (1953-1964 гг.) работал в Риге, и под его руководством рижский АСК трижды выигрывал Кубок Европы.
Кандидатов на прием в Зал славы FIBA выдвигают национальные федерации.
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