Баскетболистка Смилдзиня-Будовска принята в Зал славы FIBA

На чемпионатах мира Смилдзиня-Будовска завоевала три золотые медали, а на чемпионатах Европы - пять. С командой ТТТ она 11 раз выигрывала Кубок европейских чемпионов.

В основной состав Зала славы FIBA, основанного в 2007 году, вошла и двукратная олимпийская, трехкратная чемпионка мира и десятикратная чемпионка Европы, а также двенадцатикратная обладательница Кубка Европы Ульяна Семенова. В 2017 году в Зал славы FIBA был принят чемпион мира и двукратный чемпион Европы Валдис Валтерс.

На сегодня в категории игроков в Зал славы FIBA приняты 66 спортсменов и 30 спортсменок.

В тренерской категории приняты 37 человек, в том числе Александр Гомельский, который первые 12 лет своей карьеры (1953-1964 гг.) работал в Риге, и под его руководством рижский АСК трижды выигрывал Кубок Европы.

Кандидатов на прием в Зал славы FIBA выдвигают национальные федерации.

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