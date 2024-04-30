Сборная Латвии U-18 вышла в четвертьфинал чемпионата мира по хоккею

Мужская сборная Латвии по хоккею U-18 во вторник после разгромной победы сборной Словакии обеспечила себе место в четвертьфинале чемпионата мира.
Словацкие хоккеисты в Эспоо со счетом 11:1 (5:1, 3:0, 3:0) победили Норвегию.
Таким образом, сборные Словакии, Латвии и Норвегии завершили групповой турнир с тремя очками каждая. Одинаковым был и баланс побед и поражений в матчах между собой, однако разница заброшенных и пропущенных шайб позволила третье место занять словакам (14:4), четвертое - латышам (8:8), а на пятом остались норвежцы - (6:14).
Соперником сборной Латвии в четвертьфинале станет сборная Канады.
Четвертьфинальные матчи пройдут 2 мая, полуфинал - 4 мая, а обладатели медалей станут известны 5 мая.
В четверг в первом матче сборная Латвии со счетом 1:3 уступила хозяевам финнам, в пятницу 5:3 обыграла Словакию, в воскресенье потерпела разгромное поражение 1:7 от американцев, а в понедельник 3:5 уступила Норвегии.
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