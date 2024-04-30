Сборная Латвии U-18 вышла в четвертьфинал чемпионата мира по хоккею

Таким образом, сборные Словакии, Латвии и Норвегии завершили групповой турнир с тремя очками каждая. Одинаковым был и баланс побед и поражений в матчах между собой, однако разница заброшенных и пропущенных шайб позволила третье место занять словакам (14:4), четвертое - латышам (8:8), а на пятом остались норвежцы - (6:14).