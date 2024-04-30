Балцерс не поможет сборной Латвии на чемпионате мира

Балцерс в четверг получил травму в пятом матче финальной серии высшей лиги Швейцарии, когда его клуб "Цюрих Лайонс" дома со счетом 3:0 обыграл "Лозанну", за которую выступает Рональд Кениньш, и вышел вперед в серии до четырех побед 3:2.

Сообщалось также, что на площадку он может вернуться уже в следующем матче финальной серии.

"Из-за травмы сборной Латвии на чемпионате мира не сможет помочь Балцерс", - сообщает ЛХФ.

В этом сезоне Балцерс в 50 матчах регулярного турнира чемпионата Швейцарии набрал 38 (20+18) очков, в свою очередь в восьми играх плей-офф на его счету 6 (3+3) очка.

27-летний форвард год назад девятью (2+7) набранными очками помог сборной Латвии завоевать первые бронзовые медали чемпионата мира в истории команды.

Сборная Латвии в ходе подготовки к предстоящему чемпионату дважды по буллитам со счетом 3:2 обыграла Австрию, дважды со четом 2:3 уступила финнам, и в Швейцарии со счетом 0:4 и 1:5 уступила хозяевам площадки.

3 и 4 мая сборная на своей площадке встретится с Норвегией.

Сборная Латвии отправится на чемпионат мира в Чехию 9 мая.

Чемпионат мира по хоккею 2024 года пройдет в Праге и Остраве с 10 про 26 мая.

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