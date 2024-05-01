Фото: В центре Риги прошел флешмоб "#МыЕвропа"

Уже сообщалось, что Еврокомиссия (ЕК) в 1999 году в своем ежегодном докладе о странах-кандидатах в ЕС рекомендовала начать переговоры с Латвией. 9 октября 2002 года ЕК опубликовала последние доклады о прогрессе стран-кандидатов и рекомендовала странам ЕС заключить переговоры о присоединении с десятью странами-кандидатами, в том числе Латвией.

В Афинах 16 апреля 2003 года был подписан Договор о присоединении к ЕС. Новые страны-участницы, в том числе Латвия, получили возможность участвовать в работе органов ЕС в статусе наблюдателя.

В Латвии 20 сентября 2003 года состоялся всенародный референдум о вступлении в ЕС. На референдуме "За" проголосовали 66,97%, "Против" - 32,26% при участии 71,49% латвийцев, имеющих право голоса. 10 октября 2003 года Сейм ратифицировал договор о присоединении Латвии к ЕС, и 1 мая 2004 года Латвия стала членом ЕС.

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