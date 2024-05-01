Гудлевскис в четверг присоединится к сборной Латвии

Гудлевскис на прошлой неделе вместе с бремерхафенским Fischtown Pinguins стал вице-чемпионом Германии, признав в финальной серии со счетом 1-4 превосходство берлинского Eisbaren.

Латвийский вратарь в регулярном чемпионате в 45 матчах в среднем пропускал 2,09 шайбы и отразил 91,4% бросков, став лучшим вратарем основного турнира, а в плей-офф»Гудлевскис в 14 поединках, отразив 92,1% бросков, пропустил в среднем 2,16 шайбы.

3 и 4 мая латвийская команда на своем поле встретится с Норвегией.

Сборная Латвии отправится на чемпионат мира в Чехию 9 мая.

Чемпионат мира по хоккею 2024 года пройдет в Праге и Остраве с 10 про 26 мая.

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