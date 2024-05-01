В России нашли тело давно разыскиваемой литовской студентки

В реке Неман в Калининграде найдены останки 22-летней студентки, которая числилась пропавшей без вести несколько месяцев, сообщает литовское общественное СМИ LRT со ссылкой на портал Kauno diena.
Портал сообщает, что российские пограничники 13 апреля обнаружили останки женщины на берегу реки и позже опубликовали сообщение в местных СМИ.
Только позже некая читательница, заметившая это сообщение, сообщила об этом литовским чиновникам.
Литовская полиция связалась с Интерполом и на прошлой неделе получила фотографии личных вещей погибшей девушки, которые помогли установить, что найденные в Калининграде останки принадлежат пропавшей девушке из Каунаса.
"По предварительным данным, это тело женщины 2001 года рождения, которая, возможно, пропала 12 января в Каунасе. Ожидаются дополнительные доклады экспертов, которые подтвердят личность тела", - ответили порталу LRT в Главном полицейском комиссариате Каунасского уезда.
В ночь на 12 января Каунасская полиция получила сообщение о том, что в Каунасе с моста могла упасть женщина. Был начат ее розыск.
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