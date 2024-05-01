В России нашли тело давно разыскиваемой литовской студентки

Портал сообщает, что российские пограничники 13 апреля обнаружили останки женщины на берегу реки и позже опубликовали сообщение в местных СМИ.

Только позже некая читательница, заметившая это сообщение, сообщила об этом литовским чиновникам.

Литовская полиция связалась с Интерполом и на прошлой неделе получила фотографии личных вещей погибшей девушки, которые помогли установить, что найденные в Калининграде останки принадлежат пропавшей девушке из Каунаса.

"По предварительным данным, это тело женщины 2001 года рождения, которая, возможно, пропала 12 января в Каунасе. Ожидаются дополнительные доклады экспертов, которые подтвердят личность тела", - ответили порталу LRT в Главном полицейском комиссариате Каунасского уезда.

В ночь на 12 января Каунасская полиция получила сообщение о том, что в Каунасе с моста могла упасть женщина. Был начат ее розыск.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!