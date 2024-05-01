Вышел из дома в Зиепниеккалнсе. Полиция разыскивает пропавшего без вести Маркуса

Пардаугавское управление Рижского регионального управления Госполиции разыскивает пропавшего без вести, Маркуса Колонова 2002 года рождения, который 28 апреля этого года вышел из своего места жительства в Риге, на ул. Озолциемса, 24 и до сих пор его местонахождение неизвестно, сообщили порталу Apollo.lv в Госполиции.
Приметы: рост 178 см, короткие серовато-коричневые волосы, спортивного телосложения, татуировка на предплечье правой руки, на которой изображен лев. Был одет в: брюки темного цвета, куртку черного цвета с надписью Los Angeles и кроссовки белого цвета.
Госполиция призывает посмотреть на фотографию Маркуса и отозваться каждого, кто знает его возможное местонахождение, позвонив по номеру 110.
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