Вышел из дома в Зиепниеккалнсе. Полиция разыскивает пропавшего без вести Маркуса

Пардаугавское управление Рижского регионального управления Госполиции разыскивает пропавшего без вести, Маркуса Колонова 2002 года рождения, который 28 апреля этого года вышел из своего места жительства в Риге, на ул. Озолциемса, 24 и до сих пор его местонахождение неизвестно, сообщили порталу Apollo.lv в Госполиции.