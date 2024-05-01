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Вышел из дома в Зиепниеккалнсе. Полиция разыскивает пропавшего без вести Маркуса

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Пропавший Максим Колонов
Пропавший Максим Колонов Фото: Valsts policija

Пардаугавское управление Рижского регионального управления Госполиции разыскивает пропавшего без вести, Маркуса Колонова 2002 года рождения, который 28 апреля этого года вышел из своего места жительства в Риге, на ул. Озолциемса, 24 и до сих пор его местонахождение неизвестно, сообщили порталу Apollo.lv в Госполиции.

Приметы: рост 178 см, короткие серовато-коричневые волосы, спортивного телосложения, татуировка на предплечье правой руки, на которой изображен лев. Был одет в: брюки темного цвета, куртку черного цвета с надписью Los Angeles и кроссовки белого цвета.

Госполиция призывает посмотреть на фотографию Маркуса и отозваться каждого, кто знает его возможное местонахождение, позвонив по номеру 110.

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