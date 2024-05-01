В Англии уже долгое время молодежь употребляет оксид азота, или веселящий газ. Увлечение бесконтрольным использованием этого газа привело к гибели людей. Погибла и 24-летняя жительница Великобритании, сообщает британское СМИ Metro. Передача Bez Tabu объясняет, популярно ли в Латвии употребление веселящего газа.
Видео ⟩ "Обморок, повреждения нервной системы и смерть!" Насколько опасен и распространен в Латвии веселящий газ?
24-летнюю гражданку Великобритании Елену Мерсер доставили в больницу Вексемского парка после того, как она сообщила, что не может больше ходить, что ноги не слушаются. В медицинском учреждении женщина скончалась примерно через 24 часа, об этом сообщает британский таблоид Metro. Женщину убил веселящий газ. Следствие установило, что за сутки она вдохнула до трех бутылок веселящего газа.
Правительство Соединенного Королевства рассматривает запрет на продажу веселящего газа в Англии и Уэльсе из-за опасений по поводу вредных побочных эффектов. Считается, что оксид азота - один из самых распространенных наркотиков среди 16-24-летних подростков в Англии.
Обращаясь на рижских улицах к подростковым и молодежным компаниям, программа Bez Tabu выясняет, распространено ли в Латвии увлечение веселящим газом.
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