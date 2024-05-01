Видео "Обморок, повреждения нервной системы и смерть!" Насколько опасен и распространен в Латвии веселящий газ?

24-летнюю гражданку Великобритании Елену Мерсер доставили в больницу Вексемского парка после того, как она сообщила, что не может больше ходить, что ноги не слушаются. В медицинском учреждении женщина скончалась примерно через 24 часа, об этом сообщает британский таблоид Metro. Женщину убил веселящий газ. Следствие установило, что за сутки она вдохнула до трех бутылок веселящего газа.