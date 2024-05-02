Наследники больше не будут отвечать за долги покойного

"Если для погашения этих долгов не хватало оставленного усопшим наследства, то наследник был обязан отвечать перед кредиторами и своим имуществом. Исключение составляют случаи, когда наследники принимают наследство с т. н. инвентарным правом. Это означает, что наследники отвечают только оставленным наследством на основании подготовленного списка оставленного наследства (инвентаря). Инвентарным правом в настоящее время необходимо воспользоваться в сокращенный срок (в течение двух месяцев с момента открытия наследства), поэтому в большинстве случаев, когда люди обращаются к присяжному нотариусу для начала дела о наследстве, этот срок уже истек и они больше не имеют возможности ограничить свою ответственность".