НБА прогнозирует, когда Порзиньгис сможет вернуться на площадку

Бостонский Celtics без Порзиньгиса в среду вышел в полуфинал Восточной конференции. Бостонцы разгромили на домашней площадке дома Maiami Heat со счетом 118:84 (41:23, 27:23, 30:20, 20:18) и довели счет в серии до четырех побед: 4-1. Порзиньгис в предыдущей игре повредил икроножную мышцу и не примет участия в предстоящих матчах.

"Порзиньгис вряд ли примет участие в следующей серии, и ожидается, что он сможет вернуться, если выйдут в финал Восточной конференции", - сказал Хейнс.

Примерно через неделю станет понятно, когда Порзиньгис сможет вернуться на поле.

Один из лидеров бостонцев Джейлен Браун подчеркнул, что в отсутствии Порзиньгиса важную роль сыграли другие игроки.

"Мы играем по принципу - следующий в очереди делает шаг вперед. Мы старались играть быстрее и увеличивать темп. Думаю, есть куда расти и мы можем играть лучше, я в том числе", - признался Браун.

"Видно, что он хочет выйти на площадку. Мы сказали ему отдохнуть, пройти реабилитацию и восстановиться", - продолжил товарищ Порзиньгиса по команде.

Главный тренер Celtics Джо Мазулла пришел к выводу, что команда может победить в любом составе, что она и доказала в регулярном чемпионате, когда они играли разными стартовыми пятёрками.

"Даже в течение сезона, когда Кристапс был здоров, мы играли малым составом. Мы умеем адаптироваться к разным соперникам", - объяснил Мазулла.

"Нам его не хватает, но Эл [Хорфорд] тоже активизировался и работал на команду. Это другое, но все равно эффективно", - добавил Деррик Уайт.

В полуфинале ожидается встреча с Cavaliers или Orlando Magic, при этом Cavaliers лидируют в серии 3-2.

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