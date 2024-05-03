Чтобы не мешать движению на оживленном участке улицы Лубанас стражи порядка быстро зафиксировали аварию и позволили водителю автомобиля Smart переместить машину на соседнюю улицу. Водитель очень переживает, а велосипедиста, 72-летнего мужчину, который только что стал участником столкновения, медики доставили в больницу.

У двух автомобиля и велосипеда нет признаков сильного столкновения. На Smart слегка помят номерной знак, а на велосипеде есть царапины от падения.

Водитель считает, что конкретный пешеходный переход должен быть оборудован светофором. К сожалению, на улице Лубанас произошло много дорожно-транспортных происшествий и несколько пешеходов получили ранения, но два года назад Рижская дума уже рассказала программе, что изменений в дорожном движении и благоустройстве участка дороги в ближайшее время не предвидится.

Передача просит пешеходов и водителей велосипедов несколько раз убедиться в безопасности перед этим переходом.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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