В рижском микрорайоне Плявниеки машина сбила велосипедиста, который переезжал дорогу по пешеходному переходу. На этом участке дороги бесчисленное количество раз происходили дорожно-транспортные происшествия (ДТП), но Рижская дума не обещает никаких изменений на улице Лубанас в ближайшее время, сообщает программа Degpunktā.
Чтобы не мешать движению на оживленном участке улицы Лубанас стражи порядка быстро зафиксировали аварию и позволили водителю автомобиля Smart переместить машину на соседнюю улицу. Водитель очень переживает, а велосипедиста, 72-летнего мужчину, который только что стал участником столкновения, медики доставили в больницу.
У двух автомобиля и велосипеда нет признаков сильного столкновения. На Smart слегка помят номерной знак, а на велосипеде есть царапины от падения.
Водитель считает, что конкретный пешеходный переход должен быть оборудован светофором. К сожалению, на улице Лубанас произошло много дорожно-транспортных происшествий и несколько пешеходов получили ранения, но два года назад Рижская дума уже рассказала программе, что изменений в дорожном движении и благоустройстве участка дороги в ближайшее время не предвидится.
Передача просит пешеходов и водителей велосипедов несколько раз убедиться в безопасности перед этим переходом.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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