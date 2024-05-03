Видео Через два месяца после визита к врачу пациент узнал, что должен больнице

Игорь уже оплатил визит врача еще до входа в кабинет. После выполнения необходимых процедур врач-отоларинголог сообщил Игорю, что ему придется пойти к регистратуре.

Учитывая, что Игорь уже оплатил визит, он не стал идти в регистратуру и пошел домой. Через два месяца после посещения врача мужчина узнал, что должен больнице.

Выясняется, что Игорь не заплатил 11 евро. Мужчина в растерянности решил обратиться к руководству больницы.

Пока Игорь ждал ответа из больницы, с ним уже связались коллекторы. Игорь кипел от злости и снова обратился в больницу, сказав, что заплатит долг, но попросил отозвать коллекторов.

"Во время консультации специалист сообщил пациенту, что проводимые дополнительные манипуляции являются платной услугой. О возникшей задолженности пациент был уведомлен несколько раз: 17.04.23; 25.04.23 и 08.05.23. Каждый раз больница предупреждала о возможных последствиях, если пациент не произведет оплату. Поскольку на неоднократные напоминания об оплате манипуляции пациент не реагировал, то 05.12.23. долг был передан на взыскание", - заявили в больнице.

В больнице говорят, что получили долг от Игоря и больше ничем помочь не могут. Программа обратилась в коллекторскую компанию, которая также предоставила ответ в письменной форме.

"Обратите внимание, что до момента возврата долга коллекторская компания осуществляет действия по взысканию, и должник обязан возместить расходы компании, понесенные в связи с взысканием долга", - отметили в коллекторской фирме.

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