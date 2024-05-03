В Латвии начинается период пожароопасности в лесах

В пожароопасный период в лесах действуют запреты и ограничения для всех людей. Их несоблюдение может повлечь за собой административную, гражданскую и уголовную ответственность.

Чтобы уменьшить вероятность возникновения лесных пожаров,

в пожароопасный период в лесах запрещается бросать горящие или тлеющие спички, окурки и другие предметы,

разводить костры следует только в специально отведенных местах, запрещается оставлять костры без присмотра, сжигать мусор, проезжать на автотранспорте через леса и болота вне дорог и совершать любые другие действия, которые могут привести к пожару.

Также запрещено проводить любые сжигания, приводящие к образованию дыма, без согласования с ближайшим лесничеством, так как это может ввести в заблуждение пожарные вышки.

В то же время владельцы лесов должны следить за тем, чтобы лесные дороги и колеи были очищены от поваленных деревьев и кустарника, чтобы в случае необходимости по ним могли беспрепятственно передвигаться пожарные машины.

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