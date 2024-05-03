Баскетболист о подготовке к Олимпиаде и участии в ней российских спортсменов

О том, как сборная по баскетболу 3х3 готовится к Олимпиаде, Лацис говорит, что игрокам сейчас дается немного свободного времени: "Какой-то график уже прислали - начнем еще немного с физкультуры, потом еще планируем пара сборов и несколько турниров, потому что нам нужно оставаться в игровом ритме, тогда будем готовиться до Парижа.

Потом, как раз перед этим, мы увидим, кто будет в четверке лучших в данный конкретный момент, кто поедет на эту Олимпиаду".

Он также рассказал об участии российских спортсменов в Олимпийских играх: "Россиян не пускают в командные виды спорта, только в индивидуальные. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы их там вообще не было, но, ну, это моя точка зрения, ну там каких семь или восемь только квалифицировались,

если мы сейчас подумаем бойкотировать и не идти из-за этих семи-восьми человек, то мы как-то еще раз покажем, что россиян победили.

Потому, я думаю, нам нужно ехать, игнорировать их и показывать, что мы сильнее их".

На вопрос Тимротса, как он сейчас готовится к постолимпийскому периоду, ведь тогда до следующей высокой цели предстоит долгий путь, Лацис отвечает: "На данный момент я иду шаг за шагом. Сейчас, цель – Олимпиада, я не заглядываю слишком далеко вперед".

Полную запись программы вы можете прослушать здесь!

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