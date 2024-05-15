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Нашумевшая история с врачом-косметологом и неудачным ботоксом приняла неожиданный поворот

Раиса Смирнова rus.tvnet.lv
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Процедура у косметолога. Иллюстративное фото
Процедура у косметолога. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock/True Touch Lifestyle

Громкая история про неудачную косметическую процедуру в Риге получила продолжение. Врач-косметолог Ольга Корякина, которую обвинили в предоставлении некачественной услуги с использованием ботокса, наконец-то вышла на связь со СМИ. Теперь в этом инциденте фигурируют не только Госполиция и Инспекция здравоохранения, но и Латвийское общество врачей (LĀB) и Служба госбезопасности (VDD).

В конце апреля широкий резонанс в Латвии вызвала история неудачной процедуры с применением ботокса, которая широко разошлась в латвийском блогерском сообществе.

28 марта 22-летняя Мария пришла на консультацию к доктору Ольге Корякиной. После процедуры у девушки опухло лицо, и она обвинила специалиста в некачественной услуге, а позже вернула уплаченные деньги.

Ольга Корякина в разгар скандала не давала комментариев представителям СМИ и не выходила на связь, но спустя 11 дней, 5 мая, посредством консультанта по общественным отношениям сообщила медиа о том, что "подверглась травле и намерена обратиться в Госполицию и Службу госбезопасности из-за полученных угроз в Instagram".

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