Видео Мужчина пробежал Лондонский марафон, попробовав 25 разных вин

Знаток вина Том Гилби, участвуя в Лондонском марафоне, параллельно дегустировал 25 различных вин, чтобы собрать пожертвования на благотворительность, сообщает британское издание The Guardian.
Мужчина заявил, что для него большая честь, что то, что он сделал, стало хитом в социальных сетях и что сумма пожертвованных денег превысила поставленную цель.
Гилби удалось собрать пожертвования на сумму 13 000 фунтов стерлингов. Целью было собрать 2000 фунтов стерлингов для хосписа Sobell House в Оксфорде, который заботился о его маме в ее последние дни.
Видео, на котором запечатлен каждый бокал вина, который Гилби попробовал во время марафона, с упоминанием региона, года и сорта винограда, посмотрели более 4,5 миллионов пользователей TikTok.
Мужчина выпил свой первый бокал вина примерно 9.30, вскоре после начала соревнований. Из 25 дегустированных бокалов вина четыре догадки Гилби оказались совершенно неправильными, семь — полностью верными, а остальные — почти верными.
Вина варьировались от бутылок и банок из заправочных станций до бароло за 40 фунтов, одного из самых престижных вин Италии.
Гилби добрался до финиша через четыре часа 41 минуту, включая перерывы на дегустацию вин.
Мужчина сказал, что марафон прошел "очень хорошо" и что его воодушевляет вкус вина после каждой мили.
Гилби сказал, что ему удалось избежать опьянения, делая лишь небольшие глотки вина или выплевывая его после дегустации.
"Если оно было хорошим, я его проглатывал, а если было плохим, оно улетало на дорогу", — сказал мужчина. "Думаю, боль от бега заставила меня просто захотеть финишировать".
Он отпраздновал свое достижение, выпив бокал шампанского после завершения марафона.
"Я был абсолютно выжат, совершенно измотан, но это был великолепный день, и атмосфера была слишком сказочной, чтобы ее можно было описать, поэтому не имело значения, насколько это было больно", — сказал Гилби.
На вопрос, возьмется ли он когда-нибудь снова за подобную задачу, он ответил: "100% нет, но если бы вы спросили меня, порекомендовал бы я кому-нибудь еще сделать что-то подобное, я бы ответил - 100% да".
@tomgilbeywine AND WE’VE ONLY DONE A VIDEO … 26.2 miles 25 wines tasted blind 7 fully correct, 4 wrong & 14 mostly right Over £10k raised for @sobell.house Donation link still open in Bio …. BIG FAT THANK YOU ❤️ #londonmarathon #marathon #blindtasting #tomgilbey ♬ original sound - Tom Gilbey
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