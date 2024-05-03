Видео Мужчина пробежал Лондонский марафон, попробовав 25 разных вин

Гилби сказал, что ему удалось избежать опьянения, делая лишь небольшие глотки вина или выплевывая его после дегустации.

"Если оно было хорошим, я его проглатывал, а если было плохим, оно улетало на дорогу", — сказал мужчина. "Думаю, боль от бега заставила меня просто захотеть финишировать".

Он отпраздновал свое достижение, выпив бокал шампанского после завершения марафона.

"Я был абсолютно выжат, совершенно измотан, но это был великолепный день, и атмосфера была слишком сказочной, чтобы ее можно было описать, поэтому не имело значения, насколько это было больно", — сказал Гилби.

На вопрос, возьмется ли он когда-нибудь снова за подобную задачу, он ответил: "100% нет, но если бы вы спросили меня, порекомендовал бы я кому-нибудь еще сделать что-то подобное, я бы ответил - 100% да".

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