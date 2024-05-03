Фонд общественной интеграции (SIF) в результате конкурса отобрал 33 организации, которые будут предоставлять бесплатные курсы латышского языка для украинцев, сообщила агентству LETA представитель SIF Илзе Сарканабола.
Цель конкурса - обеспечить бесплатные уроки латышского языка для взрослых граждан Украины, в том числе несовершеннолетних со средним образованием, во всех регионах Латвии в объеме не менее 120 академических часов, но не более 150 часов с уровня А1.
Общий объем финансирования курсов составляет 4,6 миллиона евро, что, по оценкам SIF, позволит выучить язык 6375 человек. Обучение латышскому языку будет доступно по всей Латвии очно, дистанционно и в гибридном режиме.
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