Сборная Латвии в "Арене Рига" проиграла Норвегии в овертайме

Встреча завершилась победой сборной Норвегии в овертайме со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0).

На 8-й минуте игры у латвийской сборной появилась первая возможность сыграть в большинстве, но они ею не воспользовались. Соотношение бросков в первые 20 минут было гораздо лучше у гостей - 13:2.

Во втором периоде латвийские хоккеисты выровняли ход игры, но голов так и не последовало. В одном из эпизодов Микс Индрашис в одиночку оказался напротив норвежского голкипера, но тот клюшкой помешал ему нанести результативный бросок по воротам.

За пять минут до конца основного времени бросок Харальда Эгле пришелся в штангу, а чуть позже Эрик Салстен отметился опасным броском, но на месте оказался латвийский вратарь Элвис Мерзликин.

В основное время латвийские хоккеисты нанесли 20 бросков, а норвежцы - 22.

На первой минуте овертайма, после ошибки латвийских хоккеистов, Стиан Сульберг оказался один на один с Мерзликиным и принёс победу соперникам.

В субботу, 4 мая, латвийские хоккеисты завершат цикл проверочных матчей, сыграв второй матч против команды Норвегии. Этот матч можно будет посмотреть в прямом эфире на канале TV6.

Чемпионат мира по хоккею 2024 года пройдёт в Праге и Остраве с 10 по 26 мая.

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