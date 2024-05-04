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Видео "Силов! Силов!" Фанаты в Канаде в восторге от игры латвийского вратаря Шилова

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Артур Шилов
Артур Шилов Фото: AFP/SCANPIX

Вечером 3 мая в первом туре Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги (НХЛ) латвийский вратарь Артур Шилов вписал себя не только в книгу истории команды, но и в сердца ее болельщиков. "Заблокировав" ворота ванкуверцев, он в шестой игре серии против "Нэшвилл Предаторз" обеспечил "Кэнакс" выход в следующий раунд Кубка Стэнли.

Это был третий раз, когда Артур оказался в воротах "Кэнакс" в плей-офф и обеспечил команде итоговую победу первой серии над "Нэшвилл Предаторз" (1:0).

Он отразил все 28 бросков соперника, тем самым исполнив свою первую игру "в сухую" в своей карьере в НХЛ. Шилова также признали первой звездой игры.

23-летний латвиец стал самым молодым голкипером в истории команды, сумевшим обеспечить "сухую" победу в матчах плей-офф.

Шилов также вписал себя в учебники как первый молодой вратарь в истории "Кэнакс", выигравший серию плей-офф, и 14-й - в истории НХЛ.

После игры болельщики "Кэнакс" аплодировали на арене, восхищаясь игрой латвийского вратаря.

В послематчевых интервью и на пресс-конференции Артур рассказал, что чувствует большую поддержку со стороны команды и благодарен за доверие к своим способностям.

На вопрос, как чемпионат мира по хоккею подготовил вратаря к плей-офф Кубка Стэнли, Шилов ответил, что дело было не только в давлении, но и в огромной поддержке болельщиков.

В гримерке тоже не было недостатка в аплодисментах по поводу выступления Шилова.

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