Видео "Силов! Силов!" Фанаты в Канаде в восторге от игры латвийского вратаря Шилова

Вечером 3 мая в первом туре Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги (НХЛ) латвийский вратарь Артур Шилов вписал себя не только в книгу истории команды, но и в сердца ее болельщиков. "Заблокировав" ворота ванкуверцев, он в шестой игре серии против "Нэшвилл Предаторз" обеспечил "Кэнакс" выход в следующий раунд Кубка Стэнли.
Это был третий раз, когда Артур оказался в воротах "Кэнакс" в плей-офф и обеспечил команде итоговую победу первой серии над "Нэшвилл Предаторз" (1:0).
Arturs Silovs pic.twitter.com/X1PdKcX2Xk— Satiar Shah (@SatiarShah) May 4, 2024
Он отразил все 28 бросков соперника, тем самым исполнив свою первую игру "в сухую" в своей карьере в НХЛ. Шилова также признали первой звездой игры.
23-летний латвиец стал самым молодым голкипером в истории команды, сумевшим обеспечить "сухую" победу в матчах плей-офф.
Шилов также вписал себя в учебники как первый молодой вратарь в истории "Кэнакс", выигравший серию плей-офф, и 14-й - в истории НХЛ.
После игры болельщики "Кэнакс" аплодировали на арене, восхищаясь игрой латвийского вратаря.
They’re chanting ‘Silovs! Silovs’ outside Rogers Arena pic.twitter.com/pM2xvUUlkN— Patrick Johnston (@risingaction) May 4, 2024
"SILOVS SILOVS SILOVS!" 🥹pic.twitter.com/0ULL47CGqr— 𝕐 - 𝔾𝕞𝕒𝕟✨ (@NotoriousGman88) May 4, 2024
Our guy, Arturs Silovs! @Canucks #Canucks #ScottRoadCellies pic.twitter.com/JVUf1hTZrr— Champagne Paaji (@champagnepaaaji) May 4, 2024
В послематчевых интервью и на пресс-конференции Артур рассказал, что чувствует большую поддержку со стороны команды и благодарен за доверие к своим способностям.
На вопрос, как чемпионат мира по хоккею подготовил вратаря к плей-офф Кубка Стэнли, Шилов ответил, что дело было не только в давлении, но и в огромной поддержке болельщиков.
В гримерке тоже не было недостатка в аплодисментах по поводу выступления Шилова.
The pARTY continues with tonight’s game puck 🎉 pic.twitter.com/0p2FwGQ53V— Vancouver Canucks (@Canucks) May 4, 2024
Take a bow, Arturs Silovs! 🙇♂️ #StanleyCup— NHL (@NHL) May 4, 2024
Silovs stopped every shot sent his way to pick up the shutout in the series-clinching game! pic.twitter.com/moAjkZLYTu
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