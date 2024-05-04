Видео "Силов! Силов!" Фанаты в Канаде в восторге от игры латвийского вратаря Шилова

В послематчевых интервью и на пресс-конференции Артур рассказал, что чувствует большую поддержку со стороны команды и благодарен за доверие к своим способностям.

На вопрос, как чемпионат мира по хоккею подготовил вратаря к плей-офф Кубка Стэнли, Шилов ответил, что дело было не только в давлении, но и в огромной поддержке болельщиков.

В гримерке тоже не было недостатка в аплодисментах по поводу выступления Шилова.

The pARTY continues with tonight’s game puck 🎉 pic.twitter.com/0p2FwGQ53V — Vancouver Canucks (@Canucks) May 4, 2024

Take a bow, Arturs Silovs! 🙇‍♂️ #StanleyCup



Silovs stopped every shot sent his way to pick up the shutout in the series-clinching game! pic.twitter.com/moAjkZLYTu — NHL (@NHL) May 4, 2024

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