Фото В матче легенд латвийского хоккея победила команда Ниживия

Красная команда Ниживия со счетом 8:7 (3:3, 4:4, 1:0) обыграла белую команду Родриго Лавиньша.

Три (2+1) очка в команде победителей набрал Алексей Широков, по одной шайбе забросили Ниживий, Мартиньш Карсумс, Херберт Васильев, Нормунд Сейейс и Марис Ясс, а два послематчевых буллита реализовал Ниживий, по одному - Васильев и Карсумс.

В команде Лавиньша Лаурис Дарзиньш набрал 5 (1+4) очков, три (1+2) - на счету Арманда Берзиньша, две шайбы забросил Гунтис Галвиньш, по одной - Виталий Павлов, Артис Аболс и Родриго Лавиньш.

Послематчевые буллиты реализовали Галвиньш, Гирт Анкипанс и Аболс, а неудачной была попытка Дарзиньша переиграл Эдгара Лусиньша.

Ворота команды Лавиньша защищал Эдгар Масальскис.

По информации Латвийской хоккейной федерации, игру посетили 4832 зрителя.

Капитаны команд провели за сборную Латвии больше всег игр. На счету Лавиньша - 226, Ниживия - 222 игры.

В начале апреля капитаны команд приняли участие в особой церемонии драфта, выбрав игроков в свои команды.

В команде Лавиньша играли Масальскис, Дарзиньш, Олег Сорокин, Гинтс Мейя, Андрей Игнатович, Галвиньш, Павлов, Кришьянис Редлихс, Анкипанс, Аболс, Максим Широков, Агрис Савиелс, Артур Кулда, Берзиньш и Янис Андерсонс.

В составе команды Ниживия играли Лусиньш, Васильев, Карсумс, Сейейс, Юрис Опульскис, Атварс Трибунуов, Коба Ясс, Широков, Максим Мамонов, Александр Ерофеев, Георгий Пуяцс, Екабр Режлихс и Марис Ясс.

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