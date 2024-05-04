Разгром! Сборная Латвии уверенно обыграла Норвегию в последнем матче перед ЧМ

Матч завершился со счётом 8:0 (2:0, 3:0, 3:0) в пользу Латвии.

Счёт в матче на 7-й минуте открыл Рихард Букартс, которому ассистировали Ральф Фрейбергс и Роберт Мамчицс. Незадолго до перерыва гости остались в меньшинстве, которым через 15 секунд воспользовались латвийские хоккеисты - счёт на табло удвоил Мартиньш Дзиеркалс.

Во втором периоде голами в ворота норвежцев отметились Микс Индрашис, Роберт Калькис и Рихард Букартс. В заключительном игровом отрезке дважды отличился Каспар Даугавиньш, а точку в матче поставил Рихард Букартс, оформивший хет-трик.

За четыре минуты и три секунды до конца игры, сыграв в "сухую", латвийский вратарь Кристерс Гудлевскис покинул лёд, уступив место резервисту Эрику Витолсу.

Напомним, в пятницу сборные Латвии и Норвегии в "Арене Рига" провели первый проверочный матч, в котором победу в овертайме одержали гости - 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0).

Проверочный матч против Норвегии стал для подопечных Харийса Витолиньша последним перед предстоящим чемпионатом мира.

В предыдущих играх латвийские хоккеисты дважды дома обыграли Австрию в серии буллитов со счетом 3:2, дважды со счётом 2:3 проиграли Финляндии, а также дважды на выезде проиграли Швейцарии со счётом 1:5 и 0:4.

Чемпионат мира по хоккею 2024 года пройдёт в Праге и Остраве с 10 по 26 мая.

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