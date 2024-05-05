Вс, 5.05.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Для абонентов

Фото В Кегумсе прошел забег на выносливость

TVNET Sports
CopyMessenger Telegram Whatsapp

В субботу, 4 мая, в Кегумсе в комплексе отдыха и спорта Zelta Zirgs состоялся крупнейший в Латвии национальный приключенческий забег на выносливость Optibet stipro skrējiens ("Забег сильных Optibet"). В этому году особенно подумали над тем, чтобы в забеге смог принять участие любой желающий вне зависимости от возраста и физической подготовки.

Помимо спортивной атмосферы на трассах в зоне проведения соревнований были организованы развлекательные мероприятия, чтобы создать праздничную атмосферу для участников и болельщиков, пришедших на соревнования.

Галерея: Stipro skrējiens 2024

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх