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Евросоюз подозревает, что многие крупные авиакомпании вводят потребителей в заблуждение

Эркки Эрилайд rus.postimees.ee
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Самолет Finnair.
Самолет Finnair. Фото: Kristjan Teedema

Европейская организация потребителей (BEUC), предупредившая ЕС о возможном "гринвошинге", заявила, что в ее жалобе упомянуты 17 авиакомпаний, пишет Rus.Postimees.

По данным BEUC, в жалобе перечислены авиакомпании airBaltic, Air Dolomiti, Air France, Austrian, Brussels Airlines, Eurowings, Finnair, KLM, Lufthansa, Norwegian, Ryanair, SAS, SWISS, TAP, Volotea, Vueling и Wizz Air.

Пока неясно, какие именно авиакомпании уже начали проверять, поскольку процесс все еще находится на предварительной стадии, пишет Reuters.

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