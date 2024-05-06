Евросоюз подозревает, что многие крупные авиакомпании вводят потребителей в заблуждение

По данным BEUC, в жалобе перечислены авиакомпании airBaltic , Air Dolomiti, Air France, Austrian, Brussels Airlines, Eurowings, Finnair , KLM, Lufthansa, Norwegian, Ryanair, SAS, SWISS, TAP, Volotea, Vueling и Wizz Air.

Пока неясно, какие именно авиакомпании уже начали проверять, поскольку процесс все еще находится на предварительной стадии, пишет Reuters.