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Мужчину за поимку семи рыб в национальном парке Гауя оштрафуют на 5000 евро

rus.tvnet.lv
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Гауя. Иллюстративное фото.
Гауя. Иллюстративное фото. Фото: Aastels/Shutterstock

Видземский районный суд за поимку семи ручьевых форелей (кумжа) в национальном парке Гауя приговорил одного мужчину к общественным работам и обязал заплатить около 5000 евро ущерба, свидетельствует публично доступный приговор.

Обвиняемый осенью прошлого года пришел с острогой в национальный парк Гауя и зашел в реку, в которой нерестились форели. Зная, что во время нереста эта рыба недостаточно осторожна, и воспользововшись этим обстоятельством, обвиняемый поймал семь рыб, сложил их с собой в рюкзак и вынес из реки.

Суд утвердил заключенное обвиняемым и прокуратурой соглашение и назначил общественные работы на 140 часов, а также обязал обвиняемого заплатить в пользу государства ущерб, причиненный рыбным ресурсам, в размере 5005 евро.

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