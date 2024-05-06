Мужчину за поимку семи рыб в национальном парке Гауя оштрафуют на 5000 евро

Обвиняемый осенью прошлого года пришел с острогой в национальный парк Гауя и зашел в реку, в которой нерестились форели. Зная, что во время нереста эта рыба недостаточно осторожна, и воспользововшись этим обстоятельством, обвиняемый поймал семь рыб, сложил их с собой в рюкзак и вынес из реки.