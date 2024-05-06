На войне в Украине погиб чемпион Европы по тяжелой атлетике

Член Федерации тяжелой атлетики Украины Виктор Слободянюк написал в своем Facebbok.

"Защищая Украину от оккупантов, сегодня, 6 мая, героически погиб заслуженный мастер спорта Украины, двукратный чемпион Европы (2016, 2017), участник Олимпийских игр по тяжелой атлетике Александр Пелешенко", - написал он.

На момент смерти Пелешенко было 30 лет. Он присоединился к рядам ВСУ с первых дней полномасштабного вторжения.

Пелешенко становился чемпионом Европы по тяжелой атлетике в 2016 и 2017 годах. Он участвовал в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, где занял четвертое место.

В 2018 году его уличили в употреблении допинга, поэтому ему дали непродолжительный запрет на участие в соревнованиях.

Ранее сообщалось о гибели на фронте бывшего гандболиста Сергея Чуприна. На войне погиб и многократный чемпион, профессиональный гребец Дмитрий Губанов, который был бронзовым призером чемпионата Европы.

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