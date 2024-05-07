Российские дроны наводят ракеты в дальнем тылу ВСУ. Как с этим бороться?

Это позволяет российским «разведчикам» незаметно перелететь линию фронта в режиме радиомолчания, не пострадав от средств РЭБ.

Солдат перед экраном монитора Фото: Ministry of Defence of the Russian Federation

«Потом они включаются уже в нашем тылу. А там условия уже почти, как на полигоне: РЭБ нет, летай, разведывай, пока на тебя все-таки не среагируют» —отмечает Serg Marco.

Он также подчеркивает, что эта тактика уже давно не является секретом: «Эту информацию россияне указывали в своих презентациях еще 7-8 месяцев назад! Мы это просто проигнорировали. То есть в тактическом использовании БПЛА они нас уже переиграли. Это факт».

Аналитик фонда «Вернись живым» Антон Муравейник предупреждает: «То, что россияне могут своими бортами оперативно-тактического уровня безнаказанно летать над нашей территорией, рано или поздно перерастет и уже перерастает в их стратегическое преимущество».

Что делать?

Разбитый российский беспилотник Фото: General Staff of the Armed Forces of Ukraine

В разговоре с Украинской службой Би-би-си Илья Евлаш отметил, что ключевым фактором в борьбе с российскими беспилотниками в тылу все же является достаточное количество систем ПВО и БК к ним. Эта ситуация должна в какой-то степени улучшиться после поступления пакета помощи от США.

А Serg Marco говорит о необходимости построения более глубокой, эшелонированной линии обороны РЭБ против дронов: «Постройте три эшелона, распределите, сколько средств нужно. Создайте единый координационный штаб в каждом секторе».