Российские дроны наводят ракеты в дальнем тылу ВСУ. Как с этим бороться?

Россияне активно и эффективно используют тактику проникновения дронов-разведчиков в глубокий тыл Украины, где они охотятся за важными объектами и занимаются наведением баллистических ракет.
Именно это и дало российской армии возможности нанести несколько ощутимых ударов по ВСУ и украинской инфраструктуре в десятках километров от линии фронта.
Применение этой тактики стало возможным благодаря постоянной модернизации, а также массовому применению беспилотников «Орлан», Zala и Supercam в комплексе с ракетными комплексами «Искандер» или другими дальнобойными системами.
Если ВСУ не найдут эффективного способа противодействия подобным атакам, то эти удары могут стать уже не тактическим, а стратегическим преимуществом России в войне против Украины.
Почему это произошло и как этому можно противодействовать?
Удары по HIMARS, PATRIOT и аэродрому
В последние месяцы российской армии удалось впервые доказанно «достать» HIMARS, поразить украинские зенитные комплексы PATRIOT, уничтожить два вертолета Ми-8 во время временного приземления и два РСЗО «Буран» на заправке в Харькове.
Это произошло благодаря работе слаженного российского тандема: «беспилотник-разведчик плюс дальнобойное средство поражения».
Вышеприведенные примеры далеко не исчерпывают списка успешных поражений. Это – лишь самые «медийные» видео, которые (вероятно, снятые теми же беспилотниками-наводчиками) были обнародованы россиянами.
Показательным стал один из последних ударов: по аэродрому в поселке Авиаторское у Днепра (это почти 100 км по прямой от южной линии фронта).
В течение недели этот аэродром был поражен несколько раз — сначала кассетными, а затем фугасными боеприпасами (вероятно — ракетами из «Искандера»).
При этом российские «военкоры» и Минобороны РФ утверждают, что им удалось поразить несколько украинских Миг-29, склады и зенитный комплекс С-300 в соседней Любимовке.
Генштаб ВСУ эти потери не подтверждал и не комментировал.
Видео этих ударов в сравнительно хорошем качестве сняли беспилотники «Орлан-10». Есть основания полагать, что это именно они наводили российскую баллистику.
«Разведывательные беспилотники туда беспрепятственно долетели, полетали и обнаружили все заданные цели. Передали их — и сразу по ним ударили. И эти беспилотники улетели назад. Возможно, не все, может, кого-то сбили. Но задачу свою они выполнили на 100%», — рассказывал позже российский «военблогер» Fighterbomber, которому «слили» видео ударов.
Неизвестно, какие самолеты и в каком состоянии уничтожили россияне. Например, почему один Миг-29 остался на аэродроме после первого удара, а не перелетел в другое место? Проукраинских обозревателей это навело на мысли о нелетающем «самолете-доноре» (запчасти которого используют для ремонта других самолетов) или даже о макетах (впрочем, на видео видны также пожары и взрывы).
Но факт остается фактом: российские «Орланы» могли несколько дней спокойно снимать стратегический объект ВСУ в 100 км от линии фронта, навести «Искандер» и даже снять последствия «прилетов» (так называемый «объективный контроль» после удара ).
Дроны-разведчики россиян регулярно летают над крупными городами, такими как Одесса, Харьков, Запорожье, Чернигов, Днепр (как показывает случай с Авиаторским) и другими прифронтовыми и тыловыми городами.
Почему это произошло?
«Русские разведывательные дроны — это малая цель для ПВО с малой отражающей поверхностью. Они окрашены в серебристый цвет и почти не видны невооруженным глазом. Они висят на достаточно большой высоте в 4-5 км, куда не достают ПЗРК, такие как Stinger, и их очень сложно, почти невозможно захватить как цель», — объяснил спикер Воздушных сил Илья Евлаш в комментарии Украинской службе Би-би-си.
Поэтому, по его словам, для обнаружения и уничтожения «Орланов», Zala, Supercam и других небольших разведчиков нужны не столько ПЗРК, сколько более мощные системы ПВО среднего радиуса действия.
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«Например, «Бук» из советских или NASAMS из западных. Такие системы есть в ВСУ, но их нужно больше, а главное, нужно большее количество боекомплектов для них», — отмечает Илья Евлаш.
«Нам нужно много ракет, потому что враг владеет значительным ресурсом беспилотной авиации и использует ее десятками вдоль линии фронта – их дроны постоянно находятся в воздухе и ищут цели для наведения ракет и корректировки артиллерии», — говорит он.
В последние два года, с начала полномасштабной войны, производство беспилотников для российской армии действительно растет. В июне 2023 года российский министр обороны Сергей Шойгу утверждал, что поставки «Орланов» разных модификаций («Орлан-10» и «Орлан-30») в армию увеличились в 53 раза.
«Беспилотников у россиян стало много. Налажено серийное производство и они могут смириться, что какой-то большой процент БПЛА будет сбит при перелете фронта. Но какой-то части удается прорваться», — отметил в интервью «Радио НВ» специалист по связи и РЭБ Сергей «Флэш» Бескрестнов.
Свою роль играет и тип беспилотников.
Если у «Орланов» бензиновый двигатель, который нагревается, тем самым облегчая наводку для ПВО, то Zala и Supercam работают на электродвигателях и оставляют меньше теплового следа, что делает их еще менее заметными целями.
Кроме того, россияне постоянно модернизируют как сами БПЛА, так и тактику их применения.
Более подробно это объяснил военный блогер и морской пехотинец Александр Карпюк, известный как Serg Marco.
По его словам, российские конструкторы еще несколько месяцев назад начали ставить на свои беспилотники системы оптической навигации и системы позиционирования по двум маякам-радиоориентирам.
«Эти «маяки» дают борту свое положение с привязкой к координатам, а борт рассчитывает положение по времени, за которое до него доходит сигнал. Да, это не GPS, но это позволяет позиционировать борт в квадрате до квадратного километра, чего абсолютно достаточно для выполнения задач», — написал Serg Marco.
«Эта система задублирована оптической навигацией, в борт загружены карты местности, и когда он позиционирует «маяки», камера делает скриншот, определяет референтные точки и достаточно точно указывает положение борта на карте», — добавил он.
Это позволяет российским «разведчикам» незаметно перелететь линию фронта в режиме радиомолчания, не пострадав от средств РЭБ.
«Потом они включаются уже в нашем тылу. А там условия уже почти, как на полигоне: РЭБ нет, летай, разведывай, пока на тебя все-таки не среагируют» —отмечает Serg Marco.
Он также подчеркивает, что эта тактика уже давно не является секретом: «Эту информацию россияне указывали в своих презентациях еще 7-8 месяцев назад! Мы это просто проигнорировали. То есть в тактическом использовании БПЛА они нас уже переиграли. Это факт».
Аналитик фонда «Вернись живым» Антон Муравейник предупреждает: «То, что россияне могут своими бортами оперативно-тактического уровня безнаказанно летать над нашей территорией, рано или поздно перерастет и уже перерастает в их стратегическое преимущество».
Что делать?
В разговоре с Украинской службой Би-би-си Илья Евлаш отметил, что ключевым фактором в борьбе с российскими беспилотниками в тылу все же является достаточное количество систем ПВО и БК к ним. Эта ситуация должна в какой-то степени улучшиться после поступления пакета помощи от США.
А Serg Marco говорит о необходимости построения более глубокой, эшелонированной линии обороны РЭБ против дронов: «Постройте три эшелона, распределите, сколько средств нужно. Создайте единый координационный штаб в каждом секторе».
В условиях, когда сбить или подавить средствами РЭБ уже находящийся в небе российский беспилотник нет возможности, Сергей «Флэш» советует играть в игру «замри»: «Люди не ходят, техника не высовывается, пушки не стреляют, значит, «разведчик» не видит цели, а раз нет цели, значит нет «Ланцетов», нет арты. И это спасет вашу жизнь».
«Засекли вас на трассе в колонне техники? Растягивайтесь и двигайтесь. Не стойте, как PATRIOT (Речь о ситуации, когда этот ЗРК был поражен российской ракетой во время стоянки. – Ред.) Сели вертолеты на заправку, и над головой российские БПЛА? Сваливайте!» — призывает «Флэш».
А обнаруживать беспилотники над головой может помочь разработанный украинскими специалистами детектор «Сахарок».
«Это - маленькая коробочка, которая начинает пищать и показывать, что над вами беспилотник. Пишет на экране – это Zala, «Орлан» или «Ланцет», — описывает устройство Сергей «Флэш».
Разработчики «Сахарка» сейчас пытаются наладить его самостоятельное производство в Украине, чтобы не зависеть от комплектующих из Китая, что ограничивает количество этих детекторов на фронте.
Причем делают они это фактически без помощи государства. В отличие от россиян, где все, что связано с беспилотниками и РЭБ, довольно быстро распространяется в промышленных масштабах.
Тем не менее государство все же пытается реагировать на проблему российских беспилотников в тылу.
Министерство цифровой трансформации Украины в рамках инициативы Brave1 по развитию военных технологий объявило конкурс проектов дрона-перехватчика.
«В задачу проектировщиков входит показать, как перехватчик получает предварительную информацию о цели из системы обнаружения, вылетает, находит цель и начинает ее преследовать, а потом сам поражает вражеский беспилотник… Если разработка отвечает этим требованиям, представители Brave1 с ними свяжутся и помогут создать беспилотник», — описал идею министр Михаил Федоров в начале апреля.
Концепцию дронов, сбивающих дроны, обсуждают с тех пор, как беспилотники стали весомым фактором на поле боя русско-украинской войны.
Но до сих пор эффективного и массового (т.е. дешевого) решения не было предложено ни в Украине, ни за рубежом.
В то же время аналитики сходятся в том, что рано или поздно действенные беспилотные перехватчики появятся – такова логика развития военных технологий.
Наконец, недавно было успешно применено еще одно средство борьбы с российскими разведывательными беспилотниками: старые легкомоторные самолеты.
Так, 27 апреля появилось видео, как над Одессой российский «Орлан» был сбит поршневым учебно-тренировочным самолетом Як-52.
Правда, как именно сбили беспилотник, неизвестно. Воздушные силы ВСУ этот случай не комментировали.
«Можно предположить, что стрельба велась вторым членом экипажа из ружья или автоматического оружия. Проведение модернизации Як-52 с установкой курсового пулеметного вооружения (т.е. зафиксированного пулемета, стреляющего по направлению движения самолета. – Ред.) в крыло или борт маловероятно из-за потребностей существенного и технологически сложного вмешательства в планер», — пишет украинский военный портал «Милитарный».
Более медленные по сравнению с реактивными истребителями винтовые самолеты или вертолеты действительно давно назывались возможным средством для борьбы с не слишком быстрыми российскими дронами-разведчиками или «шахедами» в варианте без реактивных двигателей.
Эффективным перехватчиком для таких целей мог стать бразильский легкий турбовинтовой штурмовик EMB-314 Super Tucano, об интересе к которому со стороны Украины сообщалось еще в 2019 году.
В итоге война в Украине сейчас определяет тенденции как в применении беспилотников-разведчиков, так в поиске эффективных и дешевых средств борьбы с ними.
Это своеобразное продолжение еще средневековой гонки вооружений «меч-копье-стрела против щитов и доспехов».
И на весну 2024 года последнее слово в этом противостоянии еще далеко не сказано.