На войне в Украине убит двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике

На войне против агрессора России в Украине погиб украинский тяжелоатлет Александр Пелешенко, сообщает УНИАН со ссылкой на тренера сборной Украины по тяжелой атлетике Виктора Слободянюка.
"Защищая Украину от захватчиков, 6 мая смертью героя погиб почетный мастер спорта Украины, двукратный чемпион Европы (2016, 2017), участник Олимпийских игр в тяжелой атлетике Александр Пелешенко", - написал он.
Пелешенко погиб в возрасте 30 лет. Он был мобилизован после полномасштабного вторжения России.
Two-time European weightlifting champion Oleksandr Peleshenko died fighting for Ukraine— Oriannalyla 🇺🇦 (@Lyla_lilas) May 6, 2024
The athlete was 30 years old. He joined the ranks of the Armed Forces from the first days of the full-scale invasion.
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Rest in peace 🕊️🇺🇦 pic.twitter.com/hF1MilQKAW
Пелешенко в 2016 и 2017 годах стал чемпионом Европы в весовой категории до 85 килограммов. Он принимал участие в Олимпийских играх в Рио в 2016 году, где занял четвертое место.
В 2018 году он был пойман на употреблении допинга, поэтому получил кратковременный запрет на участие в соревнованиях.
Пелешенко - один из многих украинских спортсменов, погибших, защищая на войне свою родину. Он - первый украинский олимпиец, погибший на поле боя. Подсчитано, что в ходе войны погибло около 450 профессиональных украинских спортсменов.
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