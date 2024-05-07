На войне в Украине убит двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике

"Защищая Украину от захватчиков, 6 мая смертью героя погиб почетный мастер спорта Украины, двукратный чемпион Европы (2016, 2017), участник Олимпийских игр в тяжелой атлетике Александр Пелешенко", - написал он.

Пелешенко погиб в возрасте 30 лет. Он был мобилизован после полномасштабного вторжения России.

Two-time European weightlifting champion Oleksandr Peleshenko died fighting for Ukraine



The athlete was 30 years old. He joined the ranks of the Armed Forces from the first days of the full-scale invasion.

ᅠ

Rest in peace 🕊️🇺🇦 pic.twitter.com/hF1MilQKAW — Oriannalyla 🇺🇦 (@Lyla_lilas) May 6, 2024

Пелешенко в 2016 и 2017 годах стал чемпионом Европы в весовой категории до 85 килограммов. Он принимал участие в Олимпийских играх в Рио в 2016 году, где занял четвертое место.

В 2018 году он был пойман на употреблении допинга, поэтому получил кратковременный запрет на участие в соревнованиях.

Пелешенко - один из многих украинских спортсменов, погибших, защищая на войне свою родину. Он - первый украинский олимпиец, погибший на поле боя. Подсчитано, что в ходе войны погибло около 450 профессиональных украинских спортсменов.

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