Вт, 7.05.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

На войне в Украине убит двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Александр Пелешенко
Александр Пелешенко Фото: x

На войне против агрессора России в Украине погиб украинский тяжелоатлет Александр Пелешенко, сообщает УНИАН со ссылкой на тренера сборной Украины по тяжелой атлетике Виктора Слободянюка.

"Защищая Украину от захватчиков, 6 мая смертью героя погиб почетный мастер спорта Украины, двукратный чемпион Европы (2016, 2017), участник Олимпийских игр в тяжелой атлетике Александр Пелешенко", - написал он.

Пелешенко погиб в возрасте 30 лет. Он был мобилизован после полномасштабного вторжения России.

Пелешенко в 2016 и 2017 годах стал чемпионом Европы в весовой категории до 85 килограммов. Он принимал участие в Олимпийских играх в Рио в 2016 году, где занял четвертое место.

В 2018 году он был пойман на употреблении допинга, поэтому получил кратковременный запрет на участие в соревнованиях.

Пелешенко - один из многих украинских спортсменов, погибших, защищая на войне свою родину. Он - первый украинский олимпиец, погибший на поле боя. Подсчитано, что в ходе войны погибло около 450 профессиональных украинских спортсменов.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх