Трагедия в хоккейной сборной Норвегии - умер 31-летний хоккеист

После своего лучшего сезона в карьере умер 31-летний нападающий хоккейной сборной Норвегии и клуба "Лиллехаммер" Александр Райхенберг. Грустную новость сообщила пресс-служба клуба, пишет Rus.Postimees.
Райхенберг последние три сезона играл за "Лиллехаммер", и его последний сезон оказался лучшим в карьере: он забросил 21 шайбу и сделал 23 передачи в 41 матче регулярного чемпионата.
Также он дважды выступал за Норвегию на чемпионатах мира, а в 2018 году в составе сборной принимал участие в Олимпийских играх.
Причина смерти хоккеиста не сообщается.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!