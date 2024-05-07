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Трагедия в хоккейной сборной Норвегии - умер 31-летний хоккеист

rus.postimees.ee
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Александр Рейхенберг (справа).
Александр Рейхенберг (справа). Фото: David W Cerny

После своего лучшего сезона в карьере умер 31-летний нападающий хоккейной сборной Норвегии и клуба "Лиллехаммер" Александр Райхенберг. Грустную новость сообщила пресс-служба клуба, пишет Rus.Postimees.

Райхенберг последние три сезона играл за "Лиллехаммер", и его последний сезон оказался лучшим в карьере: он забросил 21 шайбу и сделал 23 передачи в 41 матче регулярного чемпионата.

Также он дважды выступал за Норвегию на чемпионатах мира, а в 2018 году в составе сборной принимал участие в Олимпийских играх.

Причина смерти хоккеиста не сообщается.

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