Трагедия в хоккейной сборной Норвегии - умер 31-летний хоккеист

Райхенберг последние три сезона играл за "Лиллехаммер", и его последний сезон оказался лучшим в карьере: он забросил 21 шайбу и сделал 23 передачи в 41 матче регулярного чемпионата.

Также он дважды выступал за Норвегию на чемпионатах мира, а в 2018 году в составе сборной принимал участие в Олимпийских играх.

Причина смерти хоккеиста не сообщается.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!