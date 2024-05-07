Назван состав сборной Латвии на чемпионат мира по хоккею в Чехии

Главный тренер сборной Латвии по хоккею Харийс Витолиньш во вторник, 7 мая, назвал состав команды на чемпионат мира 2024 года, который пройдет в чешских городах Остраве и Праге.
Вратари: Элвис Мерзликин, Кристерс Гудлевскис, Эрик Витолс.
Защитники: Оскар Цибульскис, Ральф Фрейбергс, Янис Якс, Роберт Мамчич, Кристап Зиле, Карлис Чуксте, Арвил Бергманис, Маркус Комулс.
Нападающие: Каспар Даугавиньш, Роберт Букартс, Микс Индрашис, Рихард Букартс, Оскар Батня, Родриго Аболс, Харальд Эгле, Мартиньш Дзиеркалс, Эдуард Тралмакс, Ренарс Крастенбергс, Райвис Ансонс, Феликс Гаварс, Мартиньш Лавиньш, Данс Лочмелис.
В ходе голосования команды капитаном был избран Каспар Даугавиньш, ассистентами станут Родриго Аболс и Роберт Букартс.
В этом составе самый большой опыт у Даугавиньша, для которого это будет уже 12-й чемпионат. Микс Индрашис и Роберт Букартс сыграют на ЧМ в 11-й раз, Оскар Цибульскис - в десятый.
Для вратарей Элвиса Мерзликина и Кристерса Гудлевисиса это будет уже седьмой чемпионат мира.
В свою очередь дебютантами ЧМ являются Харальд Эгле, Райвис Ансонс, Феликс Гаварс, Маркус Комулс, Эдуард Тралмакс, Эрик Витолс и Мартиньш Лавиньш.
В работе со сборной главному тренеру Витолиньшу помогают тренеры Лаурис Дарзиньш, Артур Ирбе, Петри Нуммелин (Финляндия), Вилле Пелтонен (Финляндия), Раймонд Вилкойтс, видеотренер Петерис Громс и специалист по физподготовке Эрик Высоцкис.
Сборная Латвии отправится на чемпионат мира в Чехию 9 мая. Групповой турнир команда проведет в Остраве.
Чемпионат мира по хоккею 2024 года пройдет с 10 по 26 мая.
Как уже сообщалось, из-за травм сборной Латвии на ЧМ не смогут помочь несколько игроков, которые в прошлом году помогли команде завоевать бронзовые награды - нападающий Денис Смирнов, Рудольф Балцерс, Роналд Кениньш, Андрис Джериньш и Кристиан Рубин.
В свою очередь, в клубах НХЛ сезон продолжают вратарь Артур Шилов, нападающий Теодор Блюгер и защитник Увис Балинскис, а нападающий Земгус Гиргенсонс находится в поисках нового места работы, поэтому этой весной к сборной не присоединится.
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