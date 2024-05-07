Назван состав сборной Латвии на чемпионат мира по хоккею в Чехии

Сборная Латвии отправится на чемпионат мира в Чехию 9 мая. Групповой турнир команда проведет в Остраве.

Чемпионат мира по хоккею 2024 года пройдет с 10 по 26 мая.

Как уже сообщалось, из-за травм сборной Латвии на ЧМ не смогут помочь несколько игроков, которые в прошлом году помогли команде завоевать бронзовые награды - нападающий Денис Смирнов, Рудольф Балцерс, Роналд Кениньш, Андрис Джериньш и Кристиан Рубин.

В свою очередь, в клубах НХЛ сезон продолжают вратарь Артур Шилов, нападающий Теодор Блюгер и защитник Увис Балинскис, а нападающий Земгус Гиргенсонс находится в поисках нового места работы, поэтому этой весной к сборной не присоединится.

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