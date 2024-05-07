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Умер хоккейный функционер и эксперт Гунтар Пасте

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Хоккейный функционер и эксперт Гунтар Пасте
Хоккейный функционер и эксперт Гунтар Пасте Фото: LETA

В возрасте 58 лет скончался хоккейный функционер и эксперт Гунтар Пасте, сообщает Латвийская федерация хоккея (ЛФХ).

Пасте в свое время работал на нескольких должностях в рижском хоккейном клубе "Динамо". Он также выполнял обязанности агента и имел большие связи в России.

Пасте работал тренером, функционером, а в последние годы активно комментировал хоккейные процессы как в Латвии, так и за рубежом. В свое время он играл в хоккей на местном уровне.

Редакция выражает соболезнования родным, друзьям и близким Гунтара Пасте.

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