Как рыбачить в Латвии и не получить штраф? Новые правила, личный опыт и лучшие места

Рыбалка - популярное хобби, и с приходом первых теплых дней многие задумались над тем, чтобы открыть для себя сезон рыбной ловли. TVNET+ разбирался в том, как правильно подготовиться к рыбалке и что нужно знать, чтобы не получить штраф.
"Разрешение нужно всегда. На год оно стоит 15 евро. Можно купить на один день, три месяца, на месяц, на полгода. Но если планируешь часто ездить, то выгоднее купить на год", - рассказал TVNET+ рыбак с многолетним стажем, администратор рыболовной группы "Рыбалка Рига/Makšķerēšana Rīgā" в Facebook Виталий.
Лучшие рыбные места в Латвии
По словам эксперта, в Риге и Латвии много водоемов, где можно поймать рыбу, например, в озерах Кишезерс и Юглас. "В них есть любая рыба - и сомы, и щуки, судак, окуня немерено, белой рыбы очень много", - поделился Виталий.