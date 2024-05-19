Как рыбачить в Латвии и не получить штраф? Новые правила, личный опыт и лучшие места

"Разрешение нужно всегда. На год оно стоит 15 евро. Можно купить на один день, три месяца, на месяц, на полгода. Но если планируешь часто ездить, то выгоднее купить на год", - рассказал TVNET+ рыбак с многолетним стажем, администратор рыболовной группы "Рыбалка Рига/Makšķerēšana Rīgā" в Facebook Виталий.