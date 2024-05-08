Декларация: у министра здравоохранения увеличились долговые обязательства

Как депутат Сейма Абу Мери в прошлом году получил 55 018 евро, в Госканцелярии - 39 419 евро, за работу гастроэнтерологом-эндоскопистом в SIA AMH - 14 800 евро, в SIA Jelgavas poliklīnika - 26 311 евро, в SIA Veselības centrs 4 - 228,26 евро, а в SIA RSU Ambulance - 240 евро.

Министр получил и другие доходы на общую сумму 1561 евро и плату за сдачу в аренду своей недвижимости на сумму 4457 евро.

В целом доход Абу Мери в прошлом году составил 130 274 евро.

Министр владеет квартирами в Риге и столице Ливана Бейруте, а в совместной собственности у него имеются квартира, земля и постройка в Риге, земля в Ропажском крае и земля и постройка в Ливане.

Абу Мери владеет легковым автомобилем Ford Mustang 2017 года выпуска, который он купил за 37 000 евро.

Также министр декларировал доли капитала SIA AMH на сумму 2842 евро.

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