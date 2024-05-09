Стали известны финалисты Лиги чемпионов-2023/24

Дортмундская "Боруссия" в ответном полуфинальном матче обыграла на выезде французский "ПСЖ" со счётом 1:0. Первая игра прошла в Дортмунде и также завершилась со счётом 1:0 в пользу немцев.

"Реал" вышел в финал благодаря домашней победе над мюнхенской "Баварией" со счётом 2:1. Счёт в матче открыли гости - Альфонсо Дэвис забил дальним ударом на 68-й минуте. "Реал" ушёл от поражения на 88-й минуте благодаря голу вышедшего на 81-й минуте Хоселу, который воспользовался ошибкой вратаря соперника. На 90+2 минуте Хоселу отметился дублем и вывел испанцев в финал. Первая встреча в Мюнхене завершилась вничью - 2:2.

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти в третий раз вывел мадридцев в финал Лиги чемпионов (2013/14, 2021/22). При нём клуб ни разу не проигрывал в заключительном матче турнира.

"Реал" является самым титулованным клубом Лиги чемпионов. Мадридцы 14 раз выигрывали титул, а предстоящий финал станет для команды 18-м.

"Боруссия" один раз побеждала в турнире - в сезоне 1996/97. В 2014 году дортмундцы вышли в финал, где уступили "Баварии".

Финал состоится 1 июня в Лондоне. "Манчестер Сити" является действующим чемпионом турнира.

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