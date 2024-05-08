Игры чемпионата мира по хоккею покажут на Домской площади

Чтобы рижане и гости столицы могли следить за чемпионатом мира по хоккею и матчами сборной Латвии по хоккею, на Домской площади будет организована прямая трансляция турнира на большом экране, сообщает Департамент внешних коммуникаций Рижской думы.
Публичный просмотр прямых трансляций начнется в пятницу, 10 мая, а первые игры сборной Латвии по хоккею в эти выходные запланированы на 11 мая в 17:20 и 12 мая в 17:20.
Домскую площадь приспособят и благоустроят для всеобщего просмотра прямых трансляций, установят скамейки и большой экран.