Ср, 8.05.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Игры чемпионата мира по хоккею покажут на Домской площади

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Латвийские болельщики
Латвийские болельщики Фото: Ieva Leiniša/LETA

Чтобы рижане и гости столицы могли следить за чемпионатом мира по хоккею и матчами сборной Латвии по хоккею, на Домской площади будет организована прямая трансляция турнира на большом экране, сообщает Департамент внешних коммуникаций Рижской думы.

Публичный просмотр прямых трансляций начнется в пятницу, 10 мая, а первые игры сборной Латвии по хоккею в эти выходные запланированы на 11 мая в 17:20 и 12 мая в 17:20.

Домскую площадь приспособят и благоустроят для всеобщего просмотра прямых трансляций, установят скамейки и большой экран.

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх