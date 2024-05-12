Нидерландский общественный вещатель подал жалобу в EBU

Нидерландский общественный вещатель (NPO) подал официальную жалобу в Европейский вещательный союз (ЕВС) в связи с дисквалификацией представителя Нидерландов на конкурсе "Евровидение-2024" Йоста Кляйна. Об этом в субботу, 11 мая, сообщило нидерландское информационное агентство ANP.

"Сегодня нам сообщили о решении ЕВС дисквалифицировать голландскую делегацию на сегодняшнем шоу ESC в Мальме. От имени NPO и Avrotrots (телеканал, который также принимает участие в конкурсе - Ред.) мы официально заявляем, что не согласны с этим решением и имеем серьезные возражения", - говорится в официальном письме, адресованном ЕВС. При этом уточняется, что аргументы по существу жалобы NPO планирует предоставить позднее.

Дисквалификация представителя Нидерландов на "Евровидении"

В день проведения финала конкурса "Евровидение-2024", в субботу, 11 мая, стало известно, что Европейский вещательный союз принял решение дисквалифицировать исполнителя из Нидерландов Йоста Кляйна. Как заявил ЕВС, причиной дисквалификации стало "неподобающее поведение" исполнителя. Жалобу на него в шведскую полицию подала сотрудница съемочной группы конкурса. Нидерландский телеканал Avrotros назвал эти меры "неправомерными".