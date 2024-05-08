На польско-белорусской границе задержан российский дезертир

Польские пограничники задержали российского дезертира, который незаконно пересек границу Польши с Беларусью, сообщили в среду, 8 мая, польские пограничники.
В российском посольстве в Варшаве заявляют, что ничего не знают об инциденте и сомневаются в правдивости заявления.
"Мы задержали российского дезертира. У него были с собой военные документы", - сообщила AFP представитель пограничной службы. Она указала, что задержанным является 41-летний мужчина, воевавший в Украине, однако не смогла сказать, был ли это первый такой случай дезертирства в Польше с тех пор, как Россия повторно напала на Украину в 2022 году.
Польские СМИ сообщают, что мужчина был одет в гражданскую одежду и не был вооружен.
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