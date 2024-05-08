На польско-белорусской границе задержан российский дезертир

В российском посольстве в Варшаве заявляют, что ничего не знают об инциденте и сомневаются в правдивости заявления.

"Мы задержали российского дезертира. У него были с собой военные документы", - сообщила AFP представитель пограничной службы. Она указала, что задержанным является 41-летний мужчина, воевавший в Украине, однако не смогла сказать, был ли это первый такой случай дезертирства в Польше с тех пор, как Россия повторно напала на Украину в 2022 году.