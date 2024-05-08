Фото В Латвии почтили память жертв Второй мировой войны

В церемонии возложения цветов приняли участие президент Эдгар Ринкевич, спикер Сейма Дайга Миериня, премьер-министр Эвика Силиня и другие официальные лица.

Президент подчеркнул, что 8 мая отмечается разгром нацизма и окончание Второй мировой войны. Почтив память миллионов жертв нацизма и поблагодарив всех, кто боролся против гитлеровского режима, следует и дальше напоминать миру, что Латвия обрела свободу только после окончания советской оккупации почти полвека спустя, подчеркнул политик.

Силиня акцентировала, что 79 лет назад в Европе закончилась Вторая мировая война, разрушившая миллионы жизней и судеб. Латвия и другие страны были оккупированы - многие восстановили свою независимость лишь через несколько десятилетий после окончания войны.

Министр обороны Андрис Спрудс отметил, что 8 мая отмечается странами Европы и остального мира как день поражения нацизма и памяти жертв Второй мировой войны. Он также подчеркнул, что окончание Второй мировой войны не принесло Латвии долгожданного мира и свободы.