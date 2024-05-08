Фото В Латвии почтили память жертв Второй мировой войны

Высшие должностные лица Латвии сегодня приняли участие в мероприятии на Рижском братском кладбище, посвященном Дню разгрома нацизма и памяти жертв Второй мировой войны.
В церемонии возложения цветов приняли участие президент Эдгар Ринкевич, спикер Сейма Дайга Миериня, премьер-министр Эвика Силиня и другие официальные лица.
Президент подчеркнул, что 8 мая отмечается разгром нацизма и окончание Второй мировой войны. Почтив память миллионов жертв нацизма и поблагодарив всех, кто боролся против гитлеровского режима, следует и дальше напоминать миру, что Латвия обрела свободу только после окончания советской оккупации почти полвека спустя, подчеркнул политик.
Силиня акцентировала, что 79 лет назад в Европе закончилась Вторая мировая война, разрушившая миллионы жизней и судеб. Латвия и другие страны были оккупированы - многие восстановили свою независимость лишь через несколько десятилетий после окончания войны.
Министр обороны Андрис Спрудс отметил, что 8 мая отмечается странами Европы и остального мира как день поражения нацизма и памяти жертв Второй мировой войны. Он также подчеркнул, что окончание Второй мировой войны не принесло Латвии долгожданного мира и свободы.
"Жернова оккупационного режима продолжали перемалывать латвийский народ вплоть до восстановления независимости Латвии 4 мая 1990 года. Мы можем гордиться каждым солдатом, каждым человеком, который боролся за свободу нашей страны. Независимость и свобода Латвии - это наш общий долг и ответственность. Мы вместе защищаем Латвию", - сказал министр.
Галерея: Возложение цветов на Рижском братском кладбище
8 мая, или День памяти жертв Второй мировой войны, - день, когда народы Европы и остального мира вспоминают величайшую трагедию прошлого века.
Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года, но война в Латвии началась 22 июня 1941 года. Война затронула более чем 70 стран и обернулась огромным количеством жертв - более ста миллионов человек было убито и ранено.
8 мая 1945 года в Европе закончилась Вторая мировая война и наступил мир. В отличие от Западной Европы, где страны восстановили свою независимость, в Латвии и странах Балтии этого не произошло. Латвия восстановила свою независимость только 4 мая 1990 года.
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