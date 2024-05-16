В студии RUS TVNET побывал биатлонист Андрей Расторгуев, который в минувшем сезоне добился лучшего результата в истории латвийского биатлона - завоевал серебряную медаль в масс-старте на 15 километров на чемпионате мира в Нове-Место.
Для абонентов
Андрей Расторгуев о претензиях к журналистам, витаминах из Алуксне и переписывании истории
Содержание:
- Чем занимаются биатлонисты, когда тает снег?
- Алуксне - лучшее место для биатлона в Латвии?
- Интерес к биатлону растёт или падает?
- Латвия может конкурировать с такими странами, как Норвегия?
- О дружбе с биатлонистами из других стран
- Каково это - войти в историю?
- О негативных комментариях и соцсетях
- Претензия к журналистам
- Обижается ли на Андрея жена?
- Что в плейлисте у Расторгуева?
- Всё ли получилось в минувшем сезоне?
- О внутреннем возрасте
- "Спорт вне политики - это не так"
- О планах на день рождения