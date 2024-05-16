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Андрей Расторгуев о претензиях к журналистам, витаминах из Алуксне и переписывании истории

Саша Пилат Ēriks Saksons rus.tvnet.lv
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В студии RUS TVNET побывал биатлонист Андрей Расторгуев, который в минувшем сезоне добился лучшего результата в истории латвийского биатлона - завоевал серебряную медаль в масс-старте на 15 километров на чемпионате мира в Нове-Место.

Содержание:

  • Чем занимаются биатлонисты, когда тает снег?
  • Алуксне - лучшее место для биатлона в Латвии?
  • Интерес к биатлону растёт или падает?
  • Латвия может конкурировать с такими странами, как Норвегия?
  • О дружбе с биатлонистами из других стран
  • Каково это - войти в историю?
  • О негативных комментариях и соцсетях
  • Претензия к журналистам
  • Обижается ли на Андрея жена?
  • Что в плейлисте у Расторгуева?
  • Всё ли получилось в минувшем сезоне?
  • О внутреннем возрасте
  • "Спорт вне политики - это не так"
  • О планах на день рождения
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