В Восточной больнице от гриппа и вызванных им осложнений в этом сезоне скончался 51 пациент

Несмотря на то, что 25 апреля Центр профилактики и контроля заболеваний объявил о завершении эпидемии гриппа, в RAKUS по-прежнему лечатся пациенты, у которых грипп вызвал комплексные проблемы со здоровьем. По статистике, в этом сезоне в больнице лечились 430 пациентов с гриппом, а 51 пациент умер от гриппа или вызванных им осложнений.

Больше всего пациентов с гриппом лечилось в Латвийском центре инфектологии (LIC) - 242 человека, в том числе у 237 грипп был основным диагнозом, а у 11 - побочным.

Главный врач LIC Байба Розентале подчеркивает, что грипп отличается от других простудных заболеваний тяжестью вызванных осложнений и самый эффективный способ защититься от него - вакцинация. Благодаря тому, что в прошлом году государство оплатило прививки от гриппа широкому кругу населения и люди охотно пользовались этой возможностью, врачам было проще бороться за здоровье хронически больных пациентов и спасти жизнь значительной части пациентов в преклонном возрасте, отметила Розентале.

Она сообщила, что в LIC не умер ни один пациент, привившийся от гриппа, хотя там лечились пациенты с крайне тяжелыми осложнениями после гриппа.

В стационаре "Гайльэзерс" и в Латвийском центре онкологии лечилось одинаковое количество пациентов с гриппом - 62 пациента в каждом. В стационаре "Бикерниеки" в этом сезоне лечились восемь, а в Центре туберкулеза и легочных заболеваний - 16 пациентов с гриппом.

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