Приехав в Иманту, журналисты быстро нашли прикрепленные к деревьям ленты.

Опрошенные передачей прохожие отметили, что ранее эти ленты не видели. Относительно того, как нужно поступать, увидев такие ленты, мнения опрошенных разделились.

Один из прохожих заявил: "Я не знаю, их надо сжигать. Зачем они здесь нужны?".

За время съемок сюжета журналисты нашли по меньшей мере пять ленточек, одна из которых была недалеко от детского сада.

По словам политолога Филиппа Раевского, мотивацией для развешивания ленточек может быть "показать, что мы здесь". Однако это и успокаивает, так как такие действия больше похожи на цель одного человека самоутвердиться, а не на реальную угрозу государству или жителям.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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