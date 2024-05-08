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Видео Латвийский велогонщик стал причиной столкновения на финише этапа Tour de Hongrie

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Латвийский велогонщик стал причиной столкновения на финише этапа Tour de Hongrie
Латвийский велогонщик стал причиной столкновения на финише этапа Tour de Hongrie Фото: Istvan Derencsenyi/EPA

Латвийский велосипедист Эмилс Лиепиньш в среду занял девятое место на первом этапе Tour de Hongrie, однако затем за маневр в спринте он был лишен позиции.

На старте пятидневного заезда спортсмены в среду преодолели 166 километров по равнине, соревнуясь в трех промежуточных спринтерских финишах за бонусные секунды в общем зачете.

Победитель определился в финишном спринте: австралиец Сэм Уэллсфорд (Bora-hansgrohe) был самым быстрым, итальянцы Самуэль Каранта (MBH Bank Colpack Ballan) и Якуб Марецко (Corratec - Vini Fantini) также финишировали в тройке лидеров. Шестым стал знаменитый британец Марк Кавендиш (Astana).

Чемпион Латвии в групповых заездах Лиепиньш (dsm-firmenich PostNL) в спринте был в лидерах и занял девятое место. Однако перед финишем Лиепиньш резко изменил позицию с правой стороны на левую, другой гонщик врезался в заднее колесо латыша, после чего несколько спортсменов упали. Судьи соревнований приняли решение лишить Лиепиньша девятого места, таким образом, он получил позицию в конце большой группы (предварительно - 119-ю).

Следующие четыре этапа уже будут с подъемами.

В 2019 году победителем этой велогонки стал латыш Кристс Нейландс.

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