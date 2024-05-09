ВИДЕО Шилов и Блюгер помогли "Кэнакс" победить в матче плей‑офф НХЛ

"Ванкувер Кэнакс" дома обыграл "Эдмонтон Ойлерз" со счётом 5:4 (0:2; 2:2; 3:0).

В составе "Ванкувера" заброшенными шайбами отметились Дакота Джошуа, Элиас Лидхольм, Джей Ти Миллер, Конор Гарланд и Никита Задоров. За "Эдмонтон" голами отметились Маттиас Экхольм и Коди Сеси, а также дубль на счету Зака Хаймана.

Таким образом, после первого матча "Ванкувер" ведёт 1-0 в серии. Следующий матч между командами состоится 11 мая в Ванкувере.

Латвийский вратарь "Ванкувера" Артур Шилов отразил 14 из 18 бросков соперника (77,8%). Латвийский вратарь одержал свою третью победу в карьере в четырех матчах Кубка Стэнли.

Нападающий Теодор Блюгер отыграл 10 минут и 18 секунд, заблокировал один бросок, выиграл два из трех вбрасываний и завершил матч с нейтральным коэффициентом полезности. Латвийский хоккеист отметился результативной передачей в четвёртом голе "Кэнакс", когда Задоров сравнял счет.

BIG-TIME BLAST FROM BIG Z 🚀 pic.twitter.com/fdyV4LTkgg — Vancouver Canucks (@Canucks) May 9, 2024

В этом сезоне Блюгер в семи матчах плей-офф отдал две результативные передачи и заработал коэффициент эффективности +2.

Напомним, первый вратарь "Кэнакс" Тэтчер Демко в данный момент не может помочь команде из-за травмы.

Шилов присоединился к команде перед плей-офф в качестве третьего вратаря в экстренной ситуации, которая произошла с "Ванкувером" после травм Демко и второго вратаря Кейси Десмита.

Несмотря на то, что Десмит выздоровел, Шилов по-прежнему защищает ворота "Кэнакс" уже в четырёх матчах плей-офф подряд.