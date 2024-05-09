В эфире Balticom TV появился парад на Красной площади. Произошла кибератака

Инцидент произошел около 10 часов утра. В Государственной полиции порталу Apollo.lv сообщили, что знают о происшествии и оценят ситуацию. В Balticom TV сообщили, что в настоящее время разбираются с ситуацией.

Председатель Национального совета электронных СМИ (NEPLP) Ивар Аболиньш в микроблоге X сообщил, что Balticom сегодня утром подвергся кибератаке, в результате чего компания потеряла контроль над ретрансляцией телевидения.

"В результате в эфире всех программ попал парад у Кремля. В настоящее время сервис умного TV отключен, выясняются обстоятельства".

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