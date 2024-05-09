В эфире Balticom TV появился парад на Красной площади. Произошла кибератака

Утром 9 мая через латвийский Balticom TV недолго транслировался прямой эфир с парада в РФ, где сейчас празднуют "День Победы". На экране появился Кремль и российский диктатор Владимир Путин.
Инцидент произошел около 10 часов утра. В Государственной полиции порталу Apollo.lv сообщили, что знают о происшествии и оценят ситуацию. В Balticom TV сообщили, что в настоящее время разбираются с ситуацией.
Šobrīd tiešraidē pa Balticom TV @Valsts_policija, @Valsts_drosiba pic.twitter.com/y9mcczoH7l— Dāvis Melnalksnis (@D_Melnalksnis) May 9, 2024
Председатель Национального совета электронных СМИ (NEPLP) Ивар Аболиньш в микроблоге X сообщил, что Balticom сегодня утром подвергся кибератаке, в результате чего компания потеряла контроль над ретрансляцией телевидения.
"В результате в эфире всех программ попал парад у Кремля. В настоящее время сервис умного TV отключен, выясняются обстоятельства".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!