Выявлены автомобили, у которых чаще всего меняются владельцы. Это может указывать на проблемы

Хотя причины продажи автомобиля могут быть разными, покупателям рекомендуется проверить, сколько владельцев успело попользоваться транспортным средством. Автомобили, у которых часто меняются владельцы, могут скрывать множество серьезных технических проблем.
Компания по сбору данных об автомобильной промышленности carVertical изучила созданные в Латвии отчеты об истории автомобилей, чтобы определить, у каких моделей было больше всего владельцев.
Больше всего владельцев - у автомобилей класса люкс
Среди автомобилей, эксплуатируемых в Латвии, чаще всего менялись владельцы у модели Lexus IS. У Lexus IS, протестированных carVertical, за время существования сменилось четыре владельца. В первой пятерки автомобилей целых ти позиции занимают Mercedes-Benz. У автомобилей класса GL в среднем было 3,2 владельца, класса S - также 3,2, а класса CLS - 3,1. Замыкает пятерку лидеров BMW 7 серии со средним числом 3,2.
Автомобили класса люкс в Латвии в почете. Спрос на них высок, и многие владельцы время от времени меняют свои автомобили на более новые модели.
По маркам автомобилей первое место занимает Lexus - в среднем модели Lexus имели по 3,2 владельца, Subaru - 2,8, Mitsubishi - 2,7, MINI и Honda - 2,6.
"Старые автомобили класса люкс часто нравятся молодым водителям, которые не могут себе позволить новые модели. Учитывая, что различные транспортные средства часто импортируются из западных стран, латвийцы могут получить больше выгоды, купив старый автомобиль класса люкс, чем новый эконом-класса", - объясняет представитель carVertical Мат Бузелис.
Tesla не используют долго
Исследование также показало, как часто конкретная модель принадлежала одному человеку до продажи. Автомобили Mercedes-Benz С-класса до продажи находились в собственности одного владельца в среднем 2,1 года. Audi A4, Mercedes-Benz S-Class, BMW 5-й серии и Volvo V70 до продажи принадлежали одному владельцу более двух лет.
Гораздо чаще меняются владельцы у BMW - в среднем каждые 1,6 года. Список завершают BMW 4 серии (1,6 года) и Opel Insignia (1,7 года).
Изучая разные марки автомобилей, можно сделать вывод, что Subaru эксплуатируются в среднем 2,8 года. Немного отстают Kia, Hyundai, Volkswagen (2,7 года) и Škoda (2,6 года).
Хотя автомобили Tesla стали чрезвычайно популярными, в среднем эти электромобили находятся в руках одного владельца всего 1,2 года. Это может указывать на то, что покупатели поверили популярности электромобилей, но, возможно, не оценили тот уровень ухода, которого требует это авто. Renault также входит в число автомобилей, владельцы которых меняются часто - каждые 1,9 года. Аналогичные данные имеются и по автомобилям Seat, которые эксплуатируются в среднем два года.
"Электромобили по-прежнему не предлагают такого же удобства, как автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Есть довольно много автомобилистов, которые могли бы позволить себе электромобиль, но у них нет собственной зарядной станции. Такие покупатели сначала пытаются ужиться с электромобилем, но очень быстро понимают, что это не очень удобно", - говорит Бузелис.
Частая смена владельцев может указывать на скрытые проблемы
Если у машины часто менялись владельцы, это может указывать на определенные проблемы. Даже новые автомобили могут иметь скрытые неисправности, которые вызывают внезапные сбои в работе систем и приводят к необходимости дорогостоящего ремонта. Поэтому автоэксперты рекомендуют проверять историю автомобиля, так как некоторые продавцы склонны скрывать истинную причину, по которой они продают авто.
Хотя многие автомобилисты ценят автомобили, у которых был только один владелец, они не всегда находятся в лучшем состоянии. Все зависит от того, как автомобиль эксплуатировался и обслуживался.
Например, служебный автомобиль может быть более изношенным, в плохом состоянии и с большим пробегом, особенно если он используется для перевозки или строительства. Два одинаковых автомобиля, выпущенных в один и тот же год, могут находиться в очень разном техническом состоянии, поэтому перед покупкой рекомендуется проконсультироваться с профессиональным механиком.
Методология исследования
В ходе исследования carVertical изучила отчеты, созданные пользователями компании в Латвии, Италии, Польше и Великобритании с января по декабрь 2023 года. Аналитики компании зафиксировали изменения в составе владельцев различных марок и моделей автомобилей в каждой стране и расположили средние значения в порядке убывания. Просматривая миллионы отчетов об истории автомобилей, компания может выявлять тенденции, а также предоставлять советы и прогнозы на рынке подержанных автомобилей.
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