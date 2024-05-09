Выявлены автомобили, у которых чаще всего меняются владельцы. Это может указывать на проблемы

Tesla не используют долго

Исследование также показало, как часто конкретная модель принадлежала одному человеку до продажи. Автомобили Mercedes-Benz С-класса до продажи находились в собственности одного владельца в среднем 2,1 года. Audi A4, Mercedes-Benz S-Class, BMW 5-й серии и Volvo V70 до продажи принадлежали одному владельцу более двух лет.

Гораздо чаще меняются владельцы у BMW - в среднем каждые 1,6 года. Список завершают BMW 4 серии (1,6 года) и Opel Insignia (1,7 года).

Изучая разные марки автомобилей, можно сделать вывод, что Subaru эксплуатируются в среднем 2,8 года. Немного отстают Kia, Hyundai, Volkswagen (2,7 года) и Škoda (2,6 года).

Хотя автомобили Tesla стали чрезвычайно популярными, в среднем эти электромобили находятся в руках одного владельца всего 1,2 года. Это может указывать на то, что покупатели поверили популярности электромобилей, но, возможно, не оценили тот уровень ухода, которого требует это авто. Renault также входит в число автомобилей, владельцы которых меняются часто - каждые 1,9 года. Аналогичные данные имеются и по автомобилям Seat, которые эксплуатируются в среднем два года.

"Электромобили по-прежнему не предлагают такого же удобства, как автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Есть довольно много автомобилистов, которые могли бы позволить себе электромобиль, но у них нет собственной зарядной станции. Такие покупатели сначала пытаются ужиться с электромобилем, но очень быстро понимают, что это не очень удобно", - говорит Бузелис.