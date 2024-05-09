Главное за 9 мая Решение Сейма о продаже алкоголя, отказ от изучения русского языка и кибератака Кремля

В результате кибератаки на транслируемые оператором Balticom телеканалы попала пропаганда Кремля - прямой эфир с парада в РФ, где сегодня, 9 мая, празднуют "День Победы". На экране появился Кремль и российский диктатор Владимир Путин.

За рубежом:

Полиция начала производство по делу о проступке в отношении трех лиц, которые размахивали в Пярну из окна автомобиля флагом Российской Федерации, пишет Rus.ERR.

Вслед за Москвой в Беларуси объявили о "внезапной проверке" средств носителей нестратегического ядерного оружия. Что они значат и какие сценарии отрабатывают военные?

Рейс BT880 Малага - Таллинн латвийской национальной авиакомпании airBaltic в субботу, 4 мая, совершил вынужденную посадку в Дании, сообщает airBaltic.

Учителя и родители обеспокоены, потому что во многих эстоноязычных школах эстоноязычные дети оказались в меньшинстве, а на переменах слышен русский язык, пишет Rus.Postimees.

Прошедшая неделя в российской пропаганде ознаменовалась довольно истеричными настроениями, что было связано с подписанием президентом США Джо Байденом закона о выделении 60 миллиардов долларов помощи Украине.

Интересное чтиво:

В четверг, 9 мая, представитель Латвии Донс поборется за путевку в финал "Евровидения". Последние шесть лет для Латвии складывались неудачно, и на этот раз прогнозы букмекеров не указывают на то, что может быть иначе. Правда, букмекеры ошиблись с участниками первого полуфинала.