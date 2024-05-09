В уходящий рабочий день произошло много важных событий - Сейм отклонил предложение о том, чтобы запретить продажу алкоголя лицам моложе 20 лет, школьники смогут отказаться от изучения русского языка, а на транслируемые оператором Balticom телеканалы попала пропаганда Кремля. Об этих и других новостях четверга, 9 мая, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 9 мая ⟩ Решение Сейма о продаже алкоголя, отказ от изучения русского языка и кибератака Кремля
Новости Латвии:
Рассматривая во втором чтении поправки к закону об обороте алкогольных напитков, Сейм отклонил предложение о том, чтобы запретить продажу алкоголя лицам моложе 20 лет.
Сегодня, 9 мая, в окончательном чтении Сейм принял поправки к закону об образовании, которыми определил, что школьники смогут отказаться от изучения русского языка как второго иностранного.
В начале года правительство приняло "План по ограничению теневой экономики на 2024-2027 годы". TVNET+ разобрался, как планируется прижучить неплательщиков налогов. Речь идет не только об ограничении оборота наличных и возможном введении всеобщего декларирования доходов, но и о жестких ограничениях для уличной торговли, строительства частных домов, а также о контроле за злостными неплательщиками алиментов и прочими персонажами, непонятно на что живущими.
Государственная полиция в Елгаве задержала человека, который праздновал 9 мая, стреляя на кладбище из газового оружия, сообщили агентству LETA в полиции.
Активистка Анжелика Литвиновича из Даугавпилса в эфире передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" порассуждала о важности выходить из т. н. комфортного информационного пузыря и попытках переубедить тех, кто поддерживает российскую агрессию в Украине.
В результате кибератаки на транслируемые оператором Balticom телеканалы попала пропаганда Кремля - прямой эфир с парада в РФ, где сегодня, 9 мая, празднуют "День Победы". На экране появился Кремль и российский диктатор Владимир Путин.
За рубежом:
Полиция начала производство по делу о проступке в отношении трех лиц, которые размахивали в Пярну из окна автомобиля флагом Российской Федерации, пишет Rus.ERR.
Вслед за Москвой в Беларуси объявили о "внезапной проверке" средств носителей нестратегического ядерного оружия. Что они значат и какие сценарии отрабатывают военные?
Рейс BT880 Малага - Таллинн латвийской национальной авиакомпании airBaltic в субботу, 4 мая, совершил вынужденную посадку в Дании, сообщает airBaltic.
Учителя и родители обеспокоены, потому что во многих эстоноязычных школах эстоноязычные дети оказались в меньшинстве, а на переменах слышен русский язык, пишет Rus.Postimees.
Прошедшая неделя в российской пропаганде ознаменовалась довольно истеричными настроениями, что было связано с подписанием президентом США Джо Байденом закона о выделении 60 миллиардов долларов помощи Украине.
Интересное чтиво:
В четверг, 9 мая, представитель Латвии Донс поборется за путевку в финал "Евровидения". Последние шесть лет для Латвии складывались неудачно, и на этот раз прогнозы букмекеров не указывают на то, что может быть иначе. Правда, букмекеры ошиблись с участниками первого полуфинала.
В 2024 году Украина 17 раз попала в финал "Евровидения". Таким образом Украина стала единственной страной, которая всегда проходит в финал песенного конкурса. Таким образом Alyona Alyona и Jerry Heil установили рекорд в истории песенного конкурса, пишет Limon.ee.
На этой неделе пройдет 68-й конкурс песни "Евровидение", где представитель Латвии Донс будет бороться за выход в финал с песней Hollow. Полуфинал с участием латвийского музыканта состоится в четверг, 9 мая, но в финал выйдут по 10 стран из каждого полуфинала, присоединившись к большой пятёрке: Франции, Германии, Италии, Великобритании и Испании, а также прошлогоднему победителю - Швеции.
Латвийские хоккеисты Артур Шилов и Теодор Блюгер поспособствовали победе "Ванкувер Кэнакс" в первом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Шилов отразил 14 бросков, а Блюгер отличился результативной передачей.
Жара, теплая вода и постоянное солнце - на такую погоду каждый год в преддверии лета надеется большинство жителей. Уже сейчас появляются первые приблизительные прогнозы, каким может быть грядущее лето в Латвии. Лаура Круминя, руководитель отдела прогнозов Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), отвечает на самые актуальные вопросы жителей о лете 2024 года.
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