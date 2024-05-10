17 шайб в двух матчах! В Чехии стартовал чемпионат мира по хоккею

Словакия - Германия

Сборная Германии с победы стартовала на чемпионате мира по хоккею, обыграв в результативном матче команду Словакии. Встреча прошла на стадионе "Остравар-Арена" в Остраве и завершилась со счётом 6:4 (0:0, 3:2, 3:2) в пользу немецкой команды.

В составе сборной Германии по шайбе забросили Доминик Кагун, Йонас Мюллер, Лукас Кальбле, Марк Михаэлис, Леонард Пфедерль и Тобиас Эдер. За словаков забивали Марек Гривик, Мартин Фегервары, Либор Гудачек и Матуш Сукель.

В следующей игре 11 мая немцы сыграют с национальной командой США, а Словакия 12-го числа встретится с Казахстаном.

Швейцария - Норвегия

Матч прошёл на стадионе "О2-Арена" в Праге и завершился победой швейцарской сборной со счётом 5:2 (1:1, 3:0, 1:1).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Свен Андригетто, Свен Зентелер, Тристан Шерве, а также Ромен Лёффель и Нино Нидеррайтер, которые отдали ещё и результативные передачи. В составе норвежской сборной голы забили Маркус Викингстад и Микаэль Брандсегг-Нюгор.

12 мая Швейцария сыграет против Австрии, а Норвегия 11 мая проведёт матч против Чехии.

За ходом чемпионата мира и турнирными таблицами можно следить в разделе "Хоккей-2024".

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