Швеция и Чехия одержали победы на старте чемпионата мира

Швеция - США

Сборная Швеции обыграла США в матче группового турнира чемпионата мира. Матч прошёл в Остраве (Чехия) и завершился победой шведской национальной команды со счётом 5:2 (1:0, 2:1, 2:1).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Лукас Рэймонд, Маркус Юханссон, Виктор Хедман, а также Йоэль Эрикссон Эк, который оформил дубль. У североамериканской сборной шайбы забросили Зак Веренски и Брок Нельсон.

Сборная Швеции набрала 3 очка и вместе с Германией возглавляет группу "B". США замыкают таблицу вместе со Словакией - 0 очков.

11 мая сборная США проведёт матч с Германией, а Швеция 12 мая сразится с Польшей.

Чехия - Финляндия

На стадионе "О2-Арена" в чешской Праге победитель встречи определился только в серии послематчевых бросков - со счётом 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0) победу одержала чешская национальная команда.

Основное время и овертайм завершились без голов, а в серии послематчевых бросков победили чехи автором единственной заброшенной шайбы стал Роман Червенка.

11 мая сборная Норвегии сыграет с командой Чехии, а сборная Финляндии проведёт следующий матч 12 мая, её соперником станет команда Великобритании.

За ходом чемпионата мира и турнирными таблицами можно следить в разделе "Хоккей-2024".

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