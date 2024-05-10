Видео В Санкт-Петербурге в реку упал автобус с людьми; есть погибшие

В пятницу, 10 мая, в центре Санкт-Петербурга пассажирский автобус упал с моста в реку, сообщают российские СМИ.
По информации "Фонтанки", автобус, двигавшийся по набережной Мойки, протаранил две машины, пробил ограду и упал в воду, сообщает Русская служба ВВС.
По данным издания, в автобусе могло находиться 15 человек.
На кадрах очевидцев в соцсетях видно, как несколько человек ходят по крыше утонувшего автобуса, которая едва выглядывает над поверхностью воды. Люди на крыше пытаются через люки вытащить застрявших пассажиров.
На видео с места происшествия видно, что автобус затонул по крышу - на ней стоят люди, которые пытаются вытащить пассажиров.— Медиазона (@mediazzzona) May 10, 2024
РИА «Новости» со ссылкой на ГУМВ передает, что в автобусе было около 20 человек. Telegram-канал «112» без указания источника пишет о пятерых погибших.… pic.twitter.com/8GhXq3VowK
По информации прокремлевского агентства ТАСС, погибли три человека и шесть госпитализированы, в свою очередь "Фонтанка" сообщает о шести погибших. Официально при этом сообщается о трех погибших, четверо находятся в состоянии клинической смерти, еще двое - в тяжелом состоянии.
Пять человек погибли в Петербурге в автобусе, упавшем в реку после ДТП — 112— SOTA (@Sota_Vision) May 10, 2024
Рейсовый автобус столкнулся с каршерингом, пробил ограду и вылетел с моста в Мойку. Людей из затонувшего по крышу автобуса начали вытаскивать очевидцы, следом подоспели спасатели.
По данным 112,… pic.twitter.com/hzxwiq5IKO
"Данные могут сильно отличаться, потому что часть пассажиров в состоянии клинической смерти, за их жизнь борются врачи. Всего, по уточненной информации, в салоне было 15 пассажиров. На месте продолжают работу водолазы", - пишет "Фонтанка".
Момент падения автобуса в Мойку в Петербурге— SOTA (@Sota_Vision) May 10, 2024
На кадрах видно, что водитель потерял управление еще до столкновения с каршерингом.
По данным ГУВД Санкт-Петербурга, в автобусе находилось 20 человек. Губернатор Беглов сообщил, что лично координирует работу экстренных служб.
Видео:… pic.twitter.com/gIPFBq0b8H
Первыми на помощь пострадавшим пришли случайные прохожие.
Водитель автобуса был задержан. По предварительным данным, он не справился с управлением. По информации МВД, мужчину задержали, начат уголовный процесс.
В городском Комитете по транспорту подтвердили, что водитель автобуса не справился с управлением: "Водитель автобуса компании "Такси" при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост не справился с управлением, автобус развернуло, он пробил ограду и упал в воду".
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