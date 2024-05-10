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Видео В Санкт-Петербурге в реку упал автобус с людьми; есть погибшие

rus.tvnet.lv
Обновлено 10 мая 2024, 16:07
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Спасатели пытаются достать пассажиров утонувшего в Петербурге автобуса, 10 мая 2024 года.
Спасатели пытаются достать пассажиров утонувшего в Петербурге автобуса, 10 мая 2024 года. Фото: Telegram-канал "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург"

В пятницу, 10 мая, в центре Санкт-Петербурга пассажирский автобус упал с моста в реку, сообщают российские СМИ.

По информации "Фонтанки", автобус, двигавшийся по набережной Мойки, протаранил две машины, пробил ограду и упал в воду, сообщает Русская служба ВВС.

По данным издания, в автобусе могло находиться 15 человек.

На кадрах очевидцев в соцсетях видно, как несколько человек ходят по крыше утонувшего автобуса, которая едва выглядывает над поверхностью воды. Люди на крыше пытаются через люки вытащить застрявших пассажиров.

По информации прокремлевского агентства ТАСС, погибли три человека и шесть госпитализированы, в свою очередь "Фонтанка" сообщает о шести погибших. Официально при этом сообщается о трех погибших, четверо находятся в состоянии клинической смерти, еще двое - в тяжелом состоянии.

"Данные могут сильно отличаться, потому что часть пассажиров в состоянии клинической смерти, за их жизнь борются врачи. Всего, по уточненной информации, в салоне было 15 пассажиров. На месте продолжают работу водолазы", - пишет "Фонтанка".

Первыми на помощь пострадавшим пришли случайные прохожие.

Водитель автобуса был задержан. По предварительным данным, он не справился с управлением. По информации МВД, мужчину задержали, начат уголовный процесс.

В городском Комитете по транспорту подтвердили, что водитель автобуса не справился с управлением: "Водитель автобуса компании "Такси" при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост не справился с управлением, автобус развернуло, он пробил ограду и упал в воду".

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