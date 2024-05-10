Видео В Санкт-Петербурге в реку упал автобус с людьми; есть погибшие

"Данные могут сильно отличаться, потому что часть пассажиров в состоянии клинической смерти, за их жизнь борются врачи. Всего, по уточненной информации, в салоне было 15 пассажиров. На месте продолжают работу водолазы", - пишет "Фонтанка".

Момент падения автобуса в Мойку в Петербурге



На кадрах видно, что водитель потерял управление еще до столкновения с каршерингом.



По данным ГУВД Санкт-Петербурга, в автобусе находилось 20 человек. Губернатор Беглов сообщил, что лично координирует работу экстренных служб.



Видео:… pic.twitter.com/gIPFBq0b8H — SOTA (@Sota_Vision) May 10, 2024

Первыми на помощь пострадавшим пришли случайные прохожие.

Водитель автобуса был задержан. По предварительным данным, он не справился с управлением. По информации МВД, мужчину задержали, начат уголовный процесс.

В городском Комитете по транспорту подтвердили, что водитель автобуса не справился с управлением: "Водитель автобуса компании "Такси" при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост не справился с управлением, автобус развернуло, он пробил ограду и упал в воду".

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