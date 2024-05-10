"Элвис жив!" В рейтинге силы IIHF сборная Латвии оказалась не на самом высоком месте

В рейтинге силы перед началом турнира IIHF поставила сборную Латвии на девятое место, спрогнозировав таким образом, что сборная не выйдет в четвертьфинал. Выше оценена соперница Латвии по группе Словакия, которая заняла восьмое место.

"Элвис жив и живет в Остраве", - подписала IIHF сборную Латвии в рейтинге силы, указав на Элвиса Мерзликина, названного в честь короля рок-н-ролла Элвиса Пресли.

IIHF указывает, что этот рейтинг силы предназначен для развлечения, однако он также отражает и прогресс команд во время чемпионата мира. Рейтинг силы отличается от официального общего зачета и мирового рейтинга IIHF.

Фото: IIHF.com

Последняя из 16 команд в рейтинге силы IIHF - первая соперница сборной Латвии Польша. IIHF иронизирует по поводу польской звезды футбола Роберта Левандовского. "Умеет ли Левандовский кататься на коньках?"

Первые три места в рейтинге силы IIHF заняли сборные Швеции, Канады и США. Далее следуют Финляндия, Швейцария, Германия и Чехия.

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