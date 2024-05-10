"Элвис жив!" В рейтинге силы IIHF сборная Латвии оказалась не на самом высоком месте

В преддверии старта чемпионата мира по хоккею Международная федерация хоккея на льду (IIHF) опубликовала традиционный рейтинг силы, дополненный остроумными комментариями про каждую страну, принимающую участие в турнире.
В рейтинге силы перед началом турнира IIHF поставила сборную Латвии на девятое место, спрогнозировав таким образом, что сборная не выйдет в четвертьфинал. Выше оценена соперница Латвии по группе Словакия, которая заняла восьмое место.
"Элвис жив и живет в Остраве", - подписала IIHF сборную Латвии в рейтинге силы, указав на Элвиса Мерзликина, названного в честь короля рок-н-ролла Элвиса Пресли.
IIHF указывает, что этот рейтинг силы предназначен для развлечения, однако он также отражает и прогресс команд во время чемпионата мира. Рейтинг силы отличается от официального общего зачета и мирового рейтинга IIHF.
Последняя из 16 команд в рейтинге силы IIHF - первая соперница сборной Латвии Польша. IIHF иронизирует по поводу польской звезды футбола Роберта Левандовского. "Умеет ли Левандовский кататься на коньках?"
Первые три места в рейтинге силы IIHF заняли сборные Швеции, Канады и США. Далее следуют Финляндия, Швейцария, Германия и Чехия.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!