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Источник: Украина получит первые истребители F-16 уже совсем скоро

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F-16
F-16 Фото: AFP/SCANPIX

Украина получит от союзников первые реактивные истребители F-16 в июне или в июле, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в украинской армии.

Источник не указал, какая конкретно страна поставит истребители.

Reuters напоминает, что поставить F-16 Украине обещали Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия.

На этой неделе пресс-секретарь Воздушных сил Украины Илья Евлаш сообщил, что несколько украинских пилотов в данный момент заканчивают обучение работе с F-16.

В течение последних месяцев пилотов и обслуживающий персонал обучали в странах Запада.

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